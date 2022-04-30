Происшествия

В Волгограде сотрудники МУПа попались на сбросе отходов: видео

Происшествия 30.04.2022 19:12
30.04.2022 19:12


В Волгограде на границе Ворошиловского и Советского районов КамАЗ с логотипом на борту МУП «ДСЭР Советского района» сгрузил из кузова на почву недалеко от «прокола» на Тулака строительный мусор. Сегодня, 30 апреля, в редакцию ИА «Высота 102» попало видео от возмущенного читателя.



Автор ролика попытался остановить двоих мужчин, осуществлявших разгрузку тяжелой машины в первый день начавшихся длинных выходных. Неравнодушный житель пытался вступить в диалог с рабочими.

— Вы зачем это делаете? 

— Что сказали, то мы и делаем.

— Кто сказал? Вы где работаете, товарищ? 

— Вон старший пошел. 

— Ты знаешь, что нарушаешь закон? 

— Я ничего не нарушаю. 

В межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям журналистам информагентства подтвердили факт незаконного сброса отходов. 

— 30 апреля 2022 года в 11.30 мин в первый день выходных в Волгограде зафиксирован несанкционированный сброс строительных отходов на почву в Ворошиловском районе. Место — территория вблизи улицы Орская, 356, — пояснили в надзорном ведомстве. — Сигнал от граждан поступил на оперативный телефон дежурного. 


В ведомстве уточнили, что по предварительным данным, сбросом отходов занимается МУП «ДСЭР Советского района» Волгограда с разрешения районной администрации Ворошиловского района. Отходы привозят на самосвале муниципального учреждения и сбрасывают на почву.

— Сотрудники Росприроднадзора совместно со специалистами ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЮФО» организовали выезд на место несанкционированного сброса отходов. Отобраны пробы размещенных отходов и произведены площадные измерения, — добавили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. 


Далее, как рассказали специалисты, по результатам лабораторных исследований отобранных проб отходов будет возбуждено административное дело и произведен расчет ущерба, причиненного почвам, как объекту окружающей среды. Помимо этого, при наличии оснований, материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы.

Как стало известно ИА «Высота 102», размещение отходов осуществлялось с прямого указания заместителя главы администрации Ворошиловского района Волгограда Сергея Володина. Корреспонденты информационного агентства направили запрос в администрацию Волгограда. 

Фото и видео: межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям / читатели ИА «Высота 102» 

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