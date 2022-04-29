Борьба с коррупцией 29.04.2022 16:24
29.04.2022 16:24
До 12 лет лишения свободы грозит инспектору Ростехнадзора, который обвиняется в Волгограде в получении взяток, мошенничестве и служебном подлоге. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, главный государственный инспектор по общепромышленному надзору и надзору за объектами нефтегазового комплекса Нижне-Волжского управления Ростехнадзора ожидает суда под стражей. Его уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в Красноармейский районный суд.
По версии следствия, 27 августа 2021 года он получил от директора зернохранилища 200 тысяч рублей за определение класса опасности производственного объекта ниже фактического.
Ранее, 16 августа, за 70 тысяч рублей инспектор не стал привлекать коммерческую организацию и ее руководителя к административной ответственности по ст.9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
Кроме того, фигурант уголовного дела обвиняется в получении взяток за исключение юридического лица из государственного реестра опасных производственных объектов, направление организаций для проведения экспертизы в области промышленной безопасности и прочее.
В ходе расследования уголовного дела выявлено предоставление обвиняемым работодателю заведомо ложных документов об оплате гостиницы с получением последующей компенсации. В то же время проживание инспектора в командировке было оплачено руководством проверяемой организации.
Инспектору Ростехнадзора инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1,3,5 ст.290 УК РФ (получение взятки, в том числе в крупном размере и за незаконное бездействие), ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).
Вину он не признал.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области.
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