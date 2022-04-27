Бочаров принимает участие в совещании по нацбезопасности в Астрахани

Губернатор Волгоградской области сегодня, 27 апреля, рабочий день проводит в Астрахани. Как стало известно ИА "Высота 102", там Андрей Бочаров принимает участие в совещании по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Юге России. Мероприятие проходит совместно с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым, с Полномочным представителем Президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым, главами регионов, федеральных министерств и ведомств.

Как сообщают СМИ Астрахани, участники совещания уже рассмотрели вопрос повышение качества питьевого водоснабжения. В Волгоградской области, напомним, до 2014 года модернизация сетей практически не проводилась. Однако на протяжении последних лет реализуется целый ряд проектов, связанных с повышением качества систем водоснабжения и их надежности. В Волгограде, напомним, обновление сетей осуществляется в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2015 году. Инвестпрограммой предусмотрено строительство новых и обновление изношенных коммуникаций, проложенных 30-70 лет назад, во всех районах областного центра.

Добавим также, что Волгоградская область — активный участник нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2021 году строительство новых и модернизация существующих объектов водоснабжения по регпроекту «Чистая вода» велись в восьми городах и посёлках субъекта, в 2022-2023 годах в список было включено уже свыше 30 населенных пунктов.

Важным событием не только для Волгограда, но и для регионов, расположенных ниже по течению Волги, стала масштабная модернизация очистных сооружений на острове Голодном. В Волгограде возводится система локальных очистных сооружений, главная задача которых — недопущение в реку загрязненных сточных вод.

Отдельное участники совещания остановились на биологической безопасности, в том числе в связи с фактами ведения США и их союзниками военно-биологической деятельности вблизи российских границ.

– В соответствии с поручением Президента России обсудим сегодня меры по обеспечению биологической безопасности регионов, находящихся в Южном федеральном округе. Вопрос особенно актуален в условиях, когда США развернули свои биологические лаборатории по всему миру, в том числе в непосредственной близости от границ России, – отметил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.



Фото: управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области