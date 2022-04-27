Политика

Бочаров принимает участие в совещании по нацбезопасности в Астрахани

Политика 27.04.2022 16:00
27.04.2022 16:00


Губернатор Волгоградской области сегодня, 27 апреля, рабочий день проводит в Астрахани. Как стало известно ИА "Высота 102", там Андрей Бочаров принимает участие в совещании по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Юге России.  Мероприятие проходит совместно с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым, с Полномочным представителем Президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым, главами регионов, федеральных министерств и ведомств.

Как сообщают  СМИ Астрахани,  участники совещания  уже рассмотрели вопрос  повышение качества питьевого водоснабжения. В  Волгоградской области, напомним, до 2014 года модернизация сетей практически не проводилась. Однако на протяжении последних лет реализуется целый ряд проектов, связанных с повышением качества систем водоснабжения и их надежности. В Волгограде, напомним, обновление сетей осуществляется в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2015 году. Инвестпрограммой предусмотрено строительство новых и обновление изношенных коммуникаций, проложенных 30-70 лет назад, во всех районах областного центра. 

Добавим также, что Волгоградская область — активный участник нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2021 году строительство новых и модернизация существующих объектов водоснабжения по регпроекту «Чистая вода» велись в восьми городах и посёлках субъекта, в 2022-2023 годах в  список было включено уже свыше 30 населенных пунктов. 

Важным событием не только для Волгограда, но и для регионов, расположенных ниже по течению  Волги, стала масштабная модернизация очистных сооружений на острове Голодном. В Волгограде возводится система локальных очистных сооружений, главная задача которых — недопущение в реку загрязненных сточных вод. 

Отдельное участники совещания остановились на биологической безопасности, в том числе в связи с фактами ведения США и их союзниками военно-биологической деятельности вблизи российских границ.

 В соответствии с поручением Президента России обсудим сегодня меры по обеспечению биологической безопасности регионов, находящихся в Южном федеральном округе. Вопрос особенно актуален в условиях, когда США развернули свои биологические лаборатории по всему миру, в том числе в непосредственной близости от границ России, – отметил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Фото: управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области

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