Расследования

Житель Волгоградской области забил насмерть подругу из-за насмешки

Расследования 27.04.2022 14:52
27.04.2022 14:52



Житель села Савинка Палласовского района Волгоградской области не оценил шутку своей подруги и забил ее насмерть в своем же доме. Как сообщила  сегодня, 27 апреля, официальный представитель СУ СК России по региону Дарья Буянова, теперь 66-летнему мужчине предстоит ответить перед судом. Он обвиняется в непреднамеренном убийстве. 

Смертельная драма разыгралась, по сведениям Буяновой, 13 января  этого года. 

— Следствием установлено,  обвиняемый распивал спиртное в тот день в компании знакомой у себя дома. В процессе застолья мужчина посчитал шутки подруги в свой адрес обидными и на почве возникшей из-за насмешек личной неприязни нанес ей не менее 10 ударов кулаком по голове, рассказала представитель следственного управления. — Женщина упала на пол, но обвиняемого это не остановило. Он продолжил избивать женщину ногами. В результате жительница Палласовского района скончалась на месте. 

Палласовским межрайонным следственным отделом по фату происшествия было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

— В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Вынесение приговора злоумышленник будет ожидать находясь по стражей, — сообщает Дарья Буянова. 

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