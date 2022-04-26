27 апреля пять районов Волгограда оставят без электроэнергии

АО «Волгоградские межрайонные электрические сети» предупреждают жителей Волгограда о плановых ремонтных работах на электросетях. Завтра, 27 апреля, жители пяти районов областной столицы проведут некоторое время без электричества.
Ищите свой дом в списке отключений:
Тракторозаводский район
с 09.00 до 17.00
улица Переяславская, 2а, 2-24
улица Калужская, 2-18
улица Северокавказская, 3-8
Дзержинский район
с 09.00 до 17.00
улица Полины Осипенко, 52-58, 58а, 60-84
улица Узбекская, 39-96
улица Новосельская, 23-65
Ворошиловский район
с 09.00 до 13.00
улица Ужгородская, 76а, 78, 82а, 86-96, 102, 104, 112, 112а, 112, 114-128
с 09.00 до 17.00
территория садоводческого товарищества «Спартак»
территория садоводческого товарищества «Прогресс»
улица Тирольская
улица Купавинская
улица Рублева
улица Тарханская
улица Куприна
с 13.00 до 17.00
улица Белоглинская, 86, 88, 90, 94, 109
улица Славгородская, 1-10, 2а, 6а, 12
улица Красногородская, 1-14, 2а
улица Феодосийская, 14а, 16а, 18, 20, 20а, 22-34, 34а, 36, 38, 40
Советский район
с 09.00 до 13.00
улица Валентины Терешковой, 5-7, 11, 13
с 09.00 до 17.00
улица Тбилисская
переулок Брестский
улица Каневская
улица Алишера Навои
улица Хвалынская
Кировский район
с 10.00 до 17.00
улица Барбарисовая, 1-52
улица Травяная, 6-16, 75-77
улица Фиалковая, 1-3
улица Розовая, 2-7, 10а
улица Тополевая, 15
переулок Розы Люксембург, 17-97
улица Пятигорская, 48-60
переулок Тутовый, 1-11
улица Черемшанская, 1-35, 39
переулок Успенского, 31-51
переулок Черемшанский, 1-11
переулок Тополевый, 2-12
улица Кедровая, 3-18
улица Воронкова, 5-11, 48-60
улица Щедрина, 48-70
1-й проезд, 1-9
переулок Розовый, 2-12
улица Сенная, 4-22, 24-32
улица Лиственная, 1-28
улица Хвойная, 1-25
переулок Успенского, 32-36, 53
переулок Фиалковый, 1-9
2-й проезд, 1-4
с 10.00 до 17.20
улица Барбарисовая, 1-52
улица Травяная, 6-16, 75-77
улица Фиалковая, 1-3
улица Розовая, 2-7, 10а
улица Тополевая, 15