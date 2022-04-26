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27 апреля пять районов Волгограда оставят без электроэнергии

Полезно знать 26.04.2022 22:52
26.04.2022 22:52


АО «Волгоградские межрайонные электрические сети» предупреждают жителей Волгограда о плановых ремонтных работах на электросетях. Завтра, 27 апреля, жители пяти районов областной столицы проведут некоторое время без электричества. 

Ищите свой дом в списке отключений: 

Тракторозаводский район 

с 09.00 до 17.00

улица Переяславская, 2а, 2-24 

улица Калужская, 2-18

улица Северокавказская, 3-8 

Дзержинский район 

с 09.00 до 17.00 

улица Полины Осипенко, 52-58, 58а, 60-84 

улица Узбекская, 39-96 

улица Новосельская, 23-65

Ворошиловский район 

с 09.00 до 13.00 

улица Ужгородская, 76а, 78, 82а, 86-96, 102, 104, 112, 112а, 112, 114-128

с 09.00 до 17.00

территория садоводческого товарищества «Спартак»

территория садоводческого товарищества «Прогресс»

улица Тирольская

улица Купавинская 

улица Рублева

улица Тарханская 

улица Куприна 

с 13.00 до 17.00

улица Белоглинская, 86, 88, 90, 94, 109

улица Славгородская, 1-10, 2а, 6а, 12

улица Красногородская, 1-14, 2а

улица Феодосийская, 14а, 16а, 18, 20, 20а, 22-34, 34а, 36, 38, 40

Советский район 

с 09.00 до 13.00

улица Валентины Терешковой, 5-7, 11, 13

с 09.00 до 17.00 

улица Тбилисская

переулок Брестский

улица Каневская 

улица Алишера Навои

улица Хвалынская

Кировский район 

с 10.00 до 17.00

улица Барбарисовая, 1-52 

улица Травяная, 6-16, 75-77 

улица Фиалковая, 1-3 

улица Розовая, 2-7, 10а

улица Тополевая, 15 

переулок Розы Люксембург, 17-97 

улица Пятигорская, 48-60

переулок Тутовый, 1-11 

улица Черемшанская, 1-35, 39 

переулок Успенского, 31-51

переулок Черемшанский, 1-11 

переулок Тополевый, 2-12

улица Кедровая, 3-18 

улица Воронкова, 5-11, 48-60

улица Щедрина, 48-70 

1-й проезд, 1-9

переулок Розовый, 2-12

улица Сенная, 4-22, 24-32 

улица Лиственная, 1-28

улица Хвойная, 1-25 

переулок Успенского, 32-36, 53

переулок Фиалковый, 1-9 

2-й проезд, 1-4 

с 10.00 до 17.20

улица Барбарисовая, 1-52

улица Травяная, 6-16, 75-77 

улица Фиалковая, 1-3 

улица Розовая, 2-7, 10а

улица Тополевая, 15

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