Волгоградка заявила о групповом изнасиловании в степи, СК завел на нее дело

В Жирновском районе Волгоградской области 40-летняя местная жительница, с ее слов, подверглась групповому изнасилованию. Однако вместо того, чтобы задержать заявленных ею злоумышленников, следователи возбудили уголовное дело в отношении нее самой. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по региону Дарья Буянова, надругательство — не более чем плод больного воображения женщины.

— По данным следствия, 25 апреля 2022 года в правоохранительные органы Жирновского района Волгоградской области с заявлением об изнасиловании обратилась местная жительница. Она сообщила, что в дневное время указанных суток трое мужчин совершили в отношении нее насильственные действия, а также причинили ей телесные повреждения, — сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель регионального СУ СКР Дарья Буянова. — По данному факту следователями была оперативно организована проверка, в ходе которой выяснилось, что 40-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оклеветала своих знакомых из-за личной обиды. Кроме того, каких-либо телесных повреждений у нее не обнаружено.

Изучив информацию о «жертве», следователи, больше того, выяснили, что в 2018 году она уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Тогда волгоградка, правда, обвиняла в надругательстве не группу мужчин, а лишь одного знакомого.

— Жирновским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления, — сообщает представитель СУ СКР.