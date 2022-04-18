Ученые в Волгограде разработали экзоскелет для раненного на Украине российского военного





В Волгограде инициативная группа ученых-медиков разработала экзоскелет для российского военнослужащего, получившего тяжелое ранение при выполнении боевого задания в ходе спецоперации. Как стало известно ИА «Высота 102» 18 апреля, в ближайшее время молодой человек приедет на первую примерку в Волгоград.

По сведениям информагентства, 30-летний рядовой контрактной службы из Дагестана получил огнестрельное слепое осколочное ранение левого плеча во время минометного обстрела в Херсонской области 24 февраля.

– Ранение сопровождалось переломом верхней трети плечевой кости и повреждением ветвей левого плечевого сплетения, – рассказал ИА «Высота 102» представитель группы разработчиков экзоскелета, профессор ВолгГМУ Александр Воробьев. – Мужчина был уже дважды оперирован в военных госпиталях Ставрополя и Волгограда. В настоящее время перелом консолидирован. Отмечается нарушение функции левой руки в виде верхнего вялого монопареза.

Экзоскелет, по словам профессора Воробьева, необходим молодому мужчине для реабилитации руки.

– В мае с привлечением ученых ВолгГМУ и с использованием производственных участков военнослужащему под наблюдением лечащего врача будут проведены замеры. После этого с помощью 3D-моделирования будут доработаны детали экзоскелета, в том числе несущего жакета, – уточняет Александр Воробьев. – Финальным станет обучение пациента навыкам использования медицинского устройства.

Напомним, что на состоявшейся 23 декабря 2021 года большой пресс-конференции с участием президента Владимира Путина журналист Муниципального телевидения Волгограда озвучила главе государства предложение о создании в Волгограде Центра экзопротезирования, основываясь на уникальных разработках ученых-медиков ВолгГМУ Александра Вороьбева и Федора Андрющенко. Уже 6 января 2022 года Владимир Путин подписал приказ, которым одобрил инициативу волгоградцев. По словам Александра Воробьева, работа над созданием центра уже ведется на базе Волгоградского государственного медицинского университета.

– Считаем оправданным проведение комплекса мероприятий по разработке экзоскелета не только для помощи военнослужащему, но и для демонстрации возможностей экзоскелета и выполнения поручения Президента РФ, – добавляет профессор ВолгГМУ.

Фото: из архива Волгоградского государственного медуниверситета