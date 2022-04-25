Политика

Директора и чиновники: определились первые претенденты в кандидаты в депутаты Волгоградской облдумы

Политика 25.04.2022 22:59
25.04.2022 22:59


В Волгоградской области единороссы назвали первых претендентов в кандидаты в депутаты облдумы, довыборы которых должны пройти в этом году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт праймериз «ЕР», участие в предварительном голосовании примут жители Михайловского, Светлоярского и Городищенского района, члены партии «Единая Россия» и ее сторонники.

Так, довыборы пройдут в Михайловском  одномандатном избирательном округе №3, в Городищенском одномандатном округе №5, в Краснооктябрьском избирательном округе №13. Среди кандидатов – директора школ, заведующая детским садом, главный врач Волгоградской областной психиатрической больницы №2, руководители муниципальных учреждений, контрольно-счетной комиссии, а также юрист и пенсионер.

Предварительное голосование состоится в конце мая. По его итогам «ЕР» назовет кандидатов в депутаты облдумы на довыборах в регпарламент.

Напомним, вакантные места в думе появились после досрочного сложения полномочий трех депутатов. Алексей Волоцков и Олег Савченко стали депутатами Госдумы, а Борис Коротков возглавил комитет ЖКХ Волгоградской области.


Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Политика
25.04.2022 14:17
Политика 25.04.2022 14:17

0
Далее
Политика
22.04.2022 12:45
Политика 22.04.2022 12:45

0
Далее
Политика
14.04.2022 20:56
Политика 14.04.2022 20:56

0
Далее
Политика
08.04.2022 19:21
Политика 08.04.2022 19:21

0
Далее
Политика
06.04.2022 15:28
Политика 06.04.2022 15:28

0
Далее
Политика
24.03.2022 19:45
Политика 24.03.2022 19:45

0
Далее
Политика
24.03.2022 16:52
Политика 24.03.2022 16:52

0
Далее
Политика
23.03.2022 13:36
Политика 23.03.2022 13:36

0
Далее
Политика
22.03.2022 13:30
Политика 22.03.2022 13:30

0
Далее
Политика
18.03.2022 14:18
Политика 18.03.2022 14:18

0
Далее
Политика
18.03.2022 14:06
Политика 18.03.2022 14:06

0
Далее
Политика
17.03.2022 17:35
Политика 17.03.2022 17:35

0
Далее
Политика
17.03.2022 13:28
Политика 17.03.2022 13:28

0
Далее
Политика
17.03.2022 11:46
Политика 17.03.2022 11:46

0
Далее
Политика
17.03.2022 11:42
Политика 17.03.2022 11:42

0
Далее

Лента новостей

23:16
В Волгограде профсоюзы проведут митинг в поддержку президентаСмотреть фотографии
23:01
Собчак зачитала Макаревичу стихи волгоградского сантехникаСмотреть фотографии
22:59
Директора и чиновники: определились первые претенденты в кандидаты в депутаты Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
19:36
Из-за вирусов пришлось прервать занятия в двух волгоградских школахСмотреть фотографии
19:09
«Душил и бил электрошокером»: в Волгоградской области суд арестовал напавшего на ювелирный салон разбойникаСмотреть фотографии
19:03
Змеи проснулись: один человек пострадал в Волгоградской области от укуса гадюкиСмотреть фотографии
18:59
В Камышине напавшую на ППС 40-летнюю женщину проверят на вменяемостьСмотреть фотографии
18:33
Волгоградцам рассказали, как защитить свои персональные данныеСмотреть фотографии
18:29
Волгоградское чудо природы Александровский грабен спасают от людейСмотреть фотографии
18:02
Жители Городища обвинили чиновников в отжиге отходов рядом с домамиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:43
Мишустин выделил на волгоградские дороги еще 2,2 млрд рублейСмотреть фотографии
17:27
Под Волгоградом остановился паром из-за паводкаСмотреть фотографии
17:27
В поселке Волгограда на 10 дней отключили горячую водуСмотреть фотографии
16:33
Волгоградцев ждут длинные майские каникулыСмотреть фотографии
16:31
«Посмотрим им в глаза»: суд в Москве открестился от поселка-резервации ВолгоградаСмотреть фотографии
16:29
Житель Ярославля заманивал волгоградцев на фейковый сайт магазина техникиСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде поножовщина на Пасху завершилась чудесным спасениемСмотреть фотографии
16:01
«Спасите лазоревый цветок!»: в Волгоградской области распахивают земли с краснокнижными тюльпанамиСмотреть фотографии
15:54
Самозанятые волгоградцы заработали 1,9 млрд рублей в 2022 годуСмотреть фотографии
15:18
В Волгоградской области День Победы встретят 367 ветеранов ВОВСмотреть фотографии
15:09
Рыбаков с сетями и электроудочкой поймали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:04
Всероссийские авиагонки состоятся под Волгоградом накануне 9 МаяСмотреть фотографии
14:31
Волжская ГЭС наращивает водосброс через плотинуСмотреть фотографии
14:17
Спикер Волгоградской облдумы увидит Путина в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
14:17
В Волжском во дворе дома нашли труп мужчины с ружьемСмотреть фотографии
14:15
Zа Мир! Труд! Май!: в Волгограде демонстранты 1 мая перекроют проспект ЛенинаСмотреть фотографии
13:25
Похититель женщины в Волгограде отправится в колонию на 5 летСмотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области мужчина отсек себе половые органыСмотреть фотографии
12:45
Двое подростков в Пасху ограбили храм в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Квартиры в Волгограде оказалась невыгодной инвестицией без их сдачи в арендуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 