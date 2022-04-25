В Волгоградской области единороссы назвали первых претендентов в кандидаты в депутаты облдумы, довыборы которых должны пройти в этом году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт праймериз «ЕР», участие в предварительном голосовании примут жители Михайловского, Светлоярского и Городищенского района, члены партии «Единая Россия» и ее сторонники.

Так, довыборы пройдут в Михайловском одномандатном избирательном округе №3, в Городищенском одномандатном округе №5, в Краснооктябрьском избирательном округе №13. Среди кандидатов – директора школ, заведующая детским садом, главный врач Волгоградской областной психиатрической больницы №2, руководители муниципальных учреждений, контрольно-счетной комиссии, а также юрист и пенсионер.

Предварительное голосование состоится в конце мая. По его итогам «ЕР» назовет кандидатов в депутаты облдумы на довыборах в регпарламент.

Напомним, вакантные места в думе появились после досрочного сложения полномочий трех депутатов. Алексей Волоцков и Олег Савченко стали депутатами Госдумы, а Борис Коротков возглавил комитет ЖКХ Волгоградской области.





