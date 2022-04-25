Заметки астролога: рекомендации с 25 апреля по 1 мая 2022





Каждую неделю для наших читателей свои рекомендации дает магистр астрологии, волжанка Ирина Сенина. Ирина Сенина – известный не только в Волгоградской области, но и за ее пределами астролог. Она издала несколько книг по данной тематике, последняя ее работа – «Предсказательная астрология. Прямые и обратные формулы событий». Ирина Сенина ведет группу в социальных сетях «Астрология для профессионалов и любителей», которая пользуется большой популярностью у пользователей.

Всю неделю Луна убывающая, будет идти четвертая четверть Луны.

25 апреля в 13ч.16м. Луна перейдет в знак Рыб и будет находиться в нем до 16ч.11м. 27 апреля.

Происходит усиление интуиции, могут сниться вещие сны. Уязвимы стопы ног, кожа, психика. Возрастает риск инфекций, аллергических реакций. Будьте осторожнее с бытовой химией. Наркоз может давать осложнения.

Огородникам в этот период следует учесть, что плоды растений, посаженных в этот период, не будут долго храниться. Зато это удачный период для подкормки растений.

25-26 апреля Меркурий в благоприятном аспекте с Нептуном.

Растет интуиция, могут сниться вещие сны.

27-29 апреля Меркурий в неблагоприятном аспекте с Плутоном.

Будет идти снижение энергетики, неудачные дни для поездок, для решения вопросов, связанных с долгами и кредитами.

26-28 апреля Венера в соединении с Нептуном.

С одной стороны, это удачные дни, когда растет романтизм и любовность, с другой стороны, следует учитывать, что при беспорядочных половых связях можно подхватить венерическое заболевание.

27 апреля в 16ч.11м. Луна переходит в знак Овна и будет находиться в нем до 3ч.20м. 30 апреля.

Уязвима голова, особенно нос, и верхняя челюсть. Запрещены любые манипуляции в области головы. В этот период возможно проявление агрессии, конфликтности, эгоизма.

Неблагоприятный период для посадок и пересадок, подкормок растений.

30 апреля с 3ч.20м. и до 13ч.40м. 2 мая Луна будет находиться в знаке Тельца.

Это удачный период для решения финансовых вопросов, можно покупать практичные вещи.

Уязвимы горло, шея, верхние дыхательные пути, нижняя челюсть, щитовидная железа. На них запрещены процедуры и операции. Зато это удачный период для лечения болезней мочеполовой сферы, желчного пузыря.

Это удачный период для посадок и пересадок, подкормок растений. Конечно, следует учитывать, что будет идти новолуние.

30 апреля в 23ч.29м. наступит новолуние, а в 23ч.42м.37с. произойдет частичное солнечное затмение.

Не стоит 30-го апреля назначать важные встречи, планировать и начинать дела – все это закончится неудачно, и можно серьезно потерять в финансах, поскольку и Солнце, и Луна находится в знаке Тельца.

Наоборот, в этот период следует избавляться от негатива: написать на листе проблемы, от которых хотите избавиться, в момент затмения мысленно собрать все свои проблемы в шар, послать в центр затмения и там сжечь. Лист, на котором написали проблемы, тоже нужно сжечь и пепел или закопать, или смыть в унитаз.

Помните, что это общие рекомендации, а у каждого человека есть свой, индивидуальный гороскоп. И все события в Вашей жизни будут происходить именно по нему. Чтобы узнать, что именно будет происходить лично у вас (здоровье, работа, финансы, брак, дети, поездки и т.д.), обратитесь за консультацией к астрологу.















































