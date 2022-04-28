Компания «СОГАЗ-Мед» помогает активными действиями





Скорее всего у вас уже есть такой документ, как полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Но точно ли вы знаете, что он – не просто пластиковая карта или бумажный бланк, без которых вы не сможете записаться в поликлинику на прием к врачу? А ведь с ним при обращении в медицинское учреждение вам полагается большой спектр бесплатных медицинских услуг. Попробуем разобраться в этом вопросе вместе с компанией «СОГАЗ-Мед».

На защите ваших прав

«СОГАЗ-Мед» напоминает, что страховая организация, выдавшая человеку полис ОМС, берет на себя обязательство обеспечить его права на получение доступной и качественной медицинской помощи, дает гарантии защиты этих прав. Сегодня страховые компании исполняют эти обязательства, что подтверждается ростом количества поступающих обращений граждан и примерами быстрого и эффективного реагирования страховых представителей – уполномоченных лиц страховой медицинской организации.

Так в 2021 году по вопросам системы ОМС в «СОГАЗ-Мед» поступило 1,8 млн обращений от граждан.

Менеджер здоровья и адвокат

Страховые представители «СОГАЗ-Мед» выступают не только консультантами в вопросах здравоохранения, но и являются фактически адвокатами для каждого застрахованного. Ведь на практике возникают ситуации, когда вместо положенного бесплатного лечения в поликлинике или больнице предлагают платные услуги, либо оказывают помощь ненадлежащего качества или вообще отказывают в ней. Если такое произошло – следует обратиться с жалобой к руководству медицинской организации, а если и это не помогло – сразу же связаться со своей страховой компанией.

Задача страховых представителей – обеспечить возможность гражданам получить оперативную консультацию и содействие по вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи по полису ОМС.

В случае необходимости урегулирования обращения застрахованного лица, по существу, страховые представители осуществляют взаимодействие с медицинской организацией. Когда споры не удается разрешить в досудебном порядке, «СОГАЗ-Мед» оказывает сопровождение застрахованным лицам при судебном урегулировании в качестве третьего лица.

При поддержке страховых представителей «СОГАЗ-Мед» в 2021 году в досудебном порядке было урегулировано 99,7% от числа обоснованных жалоб застрахованных лиц. По Волгоградской области этот показатель составил 100%. Общая сумма возмещения ущерба застрахованным по итогам помощи от компании составила 100,5 млн руб.

Помощь в деле

Особое внимание «СОГАЗ-Мед» уделяет застрахованным пожилого возраста.

Одним из примеров является ситуация, когда застрахованный Владимир Б. обратился в «СОГАЗ-Мед» за помощью по вопросу оказания содействия в госпитализации в медицинский центр для проведения реабилитационного лечения после перенесенного заболевания COVID-19.

После того, как дело взяли в работу страховые представители, Владимира пригласили к участковому врачу-терапевту для осмотра и определения показаний для реабилитационного лечения в стационарных условиях. По результатам осмотра ему были выданы направления на диагностические исследования для оформления необходимых медицинских документов.

Страховым представителем «СОГАЗ-Мед» Владимиру было оказано содействие в проведении за счет средств ОМС УЗИ вен нижних конечностей, осложнения на которые дала коронавирусная инфекция.

Вопрос направления застрахованного на реабилитационное лечение взят на личный контроль заведующей терапевтическим отделением поликлиники, к которой прикреплен застрахованный.

В практике страховой организации множество подобных случаев. В 2021 г. 280 тыс. застрахованных «СОГАЗ-Мед» старше 70 лет, перенесших COVID-19, было передано на сопровождение, страховыми представителями компании всем нуждающимся было оказано содействие в экстренной госпитализации и получении необходимой медицинской помощи.

Информирование застрахованных

Компания «СОГАЗ-Мед» не только защищает и восстанавливает нарушенные права граждан. Еще одной из важнейших ее функций является сопровождение и консультирование застрахованных лиц на этапах получения медицинской помощи, информирование населения о возможности прохождения профилактических мероприятий.

По итогам 2021 года по телефону, в офисах, а также через мессенджеры, посредством смс-сообщений и писем, было проинформировано около 4 млн застрахованных о возможности прохождения углубленной диспансеризации.

В организацию часто поступают слова благодарности за проявленную заботу и, в том числе – за вовремя направленные приглашения пройти обследование. Ведь нередко пройденный осмотр в медицинской организации – это сохраненное здоровье, а возможно – и жизнь. Так произошло с застрахованной Анной А., которая была приглашена на углубленную диспансеризацию после перенесенного COVID-19. Во время обследования врачи выявили у нее начальную стадию серьезного заболевания. Благодаря своевременно начатому лечению, болезнь удалось победить. «Спасибо, что вам не все равно!», – поблагодарила компанию в своем письме Анна.

«СОГАЗ-Мед» желает своим застрахованным здоровья и продолжает поддерживать на высоком уровне доступность оказания медицинской помощи.

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» основана в 1998 г. и входит в состав Страховой Группы «СОГАЗ» – крупнейшего в России страховщика федерального уровня.

Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 500 подразделений на территории 56 субъектов РФ и в г. Байконуре. Количество застрахованных – 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке.