Происшествия

Рыбный рейд в Волгоградском водохранилище застал браконьеров врасплох

Происшествия 22.04.2022 10:46
22.04.2022 10:46





Сотрудники природоохранной прокуратуры и территориального отдела Росрыболовства проверили, как в Волгоградском водохранилище ловят рыбу. Проверяющие на моторных лодках объехали затоны, где любят проводить время любители рыбной ловли. К сожалению, не все рыбаки удили по правилам. Некоторые пришли на рыбалку с сетями и другими приспособлениями, которые в России относятся к запрещенным орудиям лова.



Так, один правонарушитель ловил рыбу именно с таким приспособлением. Отрицать очевидное мужчина не стал. В отношении него был составлен административный протокол по ст. 8.37 КоАП РФ (Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира).



Еще двое мужчин попались на ловле сетями. Визита инспекторов и прокуроров рыбаки явно не ожидали. В отношении нарушителей, которых подозревают в браконьерстве, готовятся материалы для привлечения  к установленной законом ответственности.
Видео: Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Происшествия
22.04.2022 10:35
Происшествия 22.04.2022 10:35

0
Далее
Происшествия
22.04.2022 09:45
Происшествия 22.04.2022 09:45

0
Далее
Происшествия
21.04.2022 22:45
Происшествия 21.04.2022 22:45

0
Далее
Происшествия
21.04.2022 20:07
Происшествия 21.04.2022 20:07

0
Далее
Происшествия
21.04.2022 10:50
Происшествия 21.04.2022 10:50

0
Далее
Происшествия
21.04.2022 09:57
Происшествия 21.04.2022 09:57

0
Далее
Происшествия
20.04.2022 23:23
Происшествия 20.04.2022 23:23

0
Далее
Происшествия
20.04.2022 19:12
Происшествия 20.04.2022 19:12

0
Далее
Происшествия
20.04.2022 18:48
Происшествия 20.04.2022 18:48

0
Далее
Происшествия
20.04.2022 16:37
Происшествия 20.04.2022 16:37

0
Далее
Происшествия
20.04.2022 16:36
Происшествия 20.04.2022 16:36

0
Далее
Происшествия
20.04.2022 16:15
Происшествия 20.04.2022 16:15

0
Далее
Происшествия
20.04.2022 13:51
Происшествия 20.04.2022 13:51

0
Далее
Происшествия
20.04.2022 13:31
Происшествия 20.04.2022 13:31

0
Далее
Происшествия
20.04.2022 11:46
Происшествия 20.04.2022 11:46

0
Далее

Лента новостей

11:15
В Волгограде ударными темпами восстанавливают ступени к улице КовентриСмотреть фотографии
10:59
«Я их людьми назвать не могу»: родные убитого Романа Гребенюка просят ужесточить приговор МелконянуСмотреть фотографии
10:54
В Волгоградской области спасли туристов, увязших в солончаке на пути к ЭльтонуСмотреть фотографии
10:46
Рыбный рейд в Волгоградском водохранилище застал браконьеров врасплохСмотреть фотографииCмотреть видео
10:35
Опубликовано видео ДТП с перевернувшимся Mercedes в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:05
В волгоградском «Роторе» не экономят на премиальныхСмотреть фотографии
10:04
Глава СК Бастрыкин поручил открыть горячую линию для беженцевСмотреть фотографии
09:46
Аналитики оценили риски массовых сокращений в волгоградских компанияхСмотреть фотографии
09:45
В Чистый четверг в Волгоградской области сгорели четыре баниСмотреть фотографии
09:39
Идею школьных линеек с гимном и поднятием флага поддержали 78% волгоградевСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области из-за жары ограничат движение по трассамСмотреть фотографии
07:57
Волгоград впервые принял металлургов со всей РоссииСмотреть фотографии
07:55
СНТ на севере Волгограда останется без света 22 апреляСмотреть фотографии
22:45
В Волгограде рядом с обладмином перевернулся Mercedes: на месте полиция и МЧССмотреть фотографии
22:08
«Идет ускоренная деградация»: вход на станцию площадь Ленина в Волгограде признан аварийнымСмотреть фотографии
20:48
В Волгограде на Пасху пустят автобусы до кладбищ: список остановокСмотреть фотографии
20:33
«Навалил кучи и канул в Лету»: разорившийся застройщик поселил под Волгоградом людей рядом со свалкойСмотреть фотографии
20:25
«Островок стабильности»: волгоградские депутаты померились миллионамиСмотреть фотографии
20:07
Волгоградец снял квартиру и тайно вынес из нее стиральную машинкуСмотреть фотографии
19:47
Работодатели задолжали волгоградцам 33 миллиона рублейСмотреть фотографии
19:36
«Коровы тоже из-за границы?»: в Волгоградской области подорожали молочные продуктыСмотреть фотографии
18:59
Из Волгограда отправлено еще 18 тонн гумпомощи участникам спецоперацииСмотреть фотографии
18:01
Всего две тысячи волгоградцев за 6 дней проголосовали по проектам благоустройстваСмотреть фотографии
17:48
Отвечать четко и быстро: чиновников в Волгоградской области обязали вести соцсетиСмотреть фотографии
17:29
«Проклятье Тракторного»: недострой на месте завода в Волгограде превращается в руиныСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде телевизионщики через суд требуют от мэрии ремонта дорогиСмотреть фотографии
16:55
Пенсионерку, зверски забившую хаски под Волгоградом, отправили под судСмотреть фотографии
16:38
Билайн предложил проверить качество связи и сэкономить семейный бюджетСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде скорректируют границы зон затопленияСмотреть фотографии
16:18
Вячеслав Бутусов выступит на «Волгоград Арене» 2 июляСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 