Рыбный рейд в Волгоградском водохранилище застал браконьеров врасплох















Сотрудники природоохранной прокуратуры и территориального отдела Росрыболовства проверили, как в Волгоградском водохранилище ловят рыбу. Проверяющие на моторных лодках объехали затоны, где любят проводить время любители рыбной ловли. К сожалению, не все рыбаки удили по правилам. Некоторые пришли на рыбалку с сетями и другими приспособлениями, которые в России относятся к запрещенным орудиям лова.













Так, один правонарушитель ловил рыбу именно с таким приспособлением. Отрицать очевидное мужчина не стал. В отношении него был составлен административный протокол по ст. 8.37 КоАП РФ (Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира).













Еще двое мужчин попались на ловле сетями. Визита инспекторов и прокуроров рыбаки явно не ожидали. В отношении нарушителей, которых подозревают в браконьерстве, готовятся материалы для привлечения к установленной законом ответственности.

Видео: Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры