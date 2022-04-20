Помощника капитана обвиняют в столкновении теплоходов в Волгоградской области

Расследования 20.04.2022 15:56
20.04.2022 15:56
Перед судом в Волгоградской области предстанет старший помощник капитана, допустивший столкновение двух теплоходов в Калачевском районе осенью прошлого года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба), сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Следственные органы завершили расследование этого происшествия, которое произошло 1 сентября прошлого года в районе шлюза №11 в Калачевском районе Волгоградской области. Тогда на 2664 км Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина правыми бортами столкнулись судна «Альфа Гермес» и«Ростов Великий».
Установлено, что обвиняемый, управляя теплоходом «Альфа Гермес», при прохождении 2664,3 км Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина, на участке между шлюзами № 11 и № 12 допустил столкновение с теплоходом «Ростов Великий». В результате происшествия у судов зафиксированы значительные повреждения носовых частей правого борта, что повлекло причинение их собственникам крупного ущерба в размере свыше 5,8 миллиона рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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