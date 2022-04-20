В Волгограде экс-сотрудника Ростехнадзора обвиняют в коррупции

Борьба с коррупцией 20.04.2022 11:05
20.04.2022 11:05
Бывший сотрудник Нижне-Волжского управления Ростехнадзора обвиняется в коррупционном преступлении, а также служебном подлоге и мошенничестве. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, обвиняемый и его защитники ознакомлены с материалами расследования и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Всего он обвиняется в получении почти полмиллиона рублей в качестве взятки.
По данным следствия, с июня по август 2021 года бывший сотрудник Ростехнадзора получил в общей сумме взятку в размере 90 тысяч рублей за направление в определенную экспертную организацию для проведения экспертизы в области промышленной безопасности ряда предприятий, за которыми осуществлял надзор.
Взятку в сумме 70 тысяч рублей он получил 16 августа прошлого года за непривлечение одной из организаций к административной ответственности за допущенные нарушения в области промышленной безопасности. Через восемь дней он получил еще 15 тысяч за то, что дал разрешение на исключение хозяйственного предприятия из государственного реестра опасных производственных объектов. 27 августа обвиняемый получил от директора коммерческой организации взятку в размере 200 тысяч рублей за беспрепятственный ввод одного из промышленных объектов в эксплуатацию, а также об установлении данному объекту IV класса опасности.
Деньги мужчина тратил на собственные нужды.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что злоумышленник также получал взятку в виде оплаченного проживания в гостинице на сумму 16 800 рублей.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействий коррупции регионального Главка МВД.
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