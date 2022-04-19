Экология

В Волгограде начали внедрять дуальный сбор мусора

Экология 19.04.2022 11:06
19.04.2022 11:06


Первые контейнеры синего и зеленого цвета для раздельного сбора мусора установили во дворах Ворошиловского района Волгограда. Теперь жителям домов на улицах Циолковского, Баррикадной и других нужно сортировать отходы на пищевые и «сухие» и выкидывать их в разные емкости. Синие предназначены для пластика, бумаги, металла и прочего, зеленые – для остатков еды, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

За мусором в разных контейнерах будут приезжать разные машины. «Сухие» отходы мусоровозы отправят на сортировочную станцию для дальнейшей переработки, пищевые отвезут на компостирование или захоронение.


Пока разноцветные контейнеры поставили только в Ворошиловском районе, но в ближайшее время они появятся еще в четырех районах: Центральном, Краснооктябрьском, Тракторозаводском и Дзержинском. Всего власти установят 1277 емкостей, на которые потратили более 17 млн – закупка почти полностью финансировалась из федерального бюджета. Количество контейнеров рассчитано в соответствии с санитарными правилами и нормами.

Дуальный сбор мусора в Волгоградской области вводится поэтапно под контролем профильного подразделения региональной администрации. В Волгограде на общественных пространствах и в некоторых дворах в центре города уже установлено более 100 контейнеров для раздельного сбора ТКО. К концу 2024 года двухконтейнерная система отходов должна быть внедрена на всей территории Волгоградской области в рамках нацпроекта «Экология».

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