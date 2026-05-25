Главное

Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая

Актуально

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Федеральные новости

Федеральные новости
 В России на 47 тысяч сократили коммерческие места в вузах
В России сократили количество мест на платную форму обучения в вузах. Как сообщили в департаменте государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ, меньше мест стало по специальностям юристов,...
Федеральные новости
 Журналисты посчитали, во сколько обойдутся родителям образы выпускниц
Журналисты посчитали, во сколько в среднем обойдется базовый образ выпускницы школы в мае-июне 2026 года. Как сообщает «Высота 102» со ссылкой на данные, приведенные ИА «СарИнформ», макияж,...
Общество

В Серафимовиче Волгоградской области школа выполнит важную миссию

Общество 25.05.2026 10:11
0
25.05.2026 10:11


В Волгоградской области ресурсным центром развития образования станет школа №1 города Серафимович, прошедшая «перезагрузку» после масштабного обновления. Участие этого образовательного учреждения в региональном проекте по созданию ресурсных центров развития образования с педагогическим сообществом и родительским активом обсудила зампредседателя облдумы Зина Мержоева. 

По ее словам, задача по созданию таких центров в регионе была поставлена губернатором Волгоградской области.  


- Речь идет о принципиально новом подходе: каждая школа, прошедшая капитальный ремонт или построенная с нуля, должна стать полноценной точкой развития, импульсом для системного роста образовательной среды всей территории. Особенно важно наличие такого мощного методического и ресурсного центра для малокомплектных, сельских школ районов, поскольку его база становится площадкой для профессионального роста учителей, повышения качества образования в целом. Преображенные, оснащенные по последнему слову техники, ресурсные центры развития образования расширяют возможности для углубленного изучения предметов и, что не менее значимо, совершенствования воспитательной работы, – подчеркнула в ходе встречи Зина Мержоева. 


Зампред облдумы отметила, что Серафимовичская школа №1 должна стать одним из ярких примеров реализации данного проекта, тем более что в обновленном образовательном учреждении для этого все есть.

- Здесь созданы и оснащены центры детских инициатив, действует «Точка роста», активно развивается спортивное направление – успешно действует спортивный клуб «Дон», где ребята занимаются футболом, баскетболом и показывают достойные результаты. Также в школе развиты патриотическое и духовно-нравственное направление, ведется большая работа по сохранению истории казачьего быта, есть хорошая практика по основам православной культуры. Эта и другие школа Волгоградской области имеют все ресурсы для того, чтобы стать флагманами развития сферы образования – в решение этой задачи руководство региона вкладывает значительные средства, - сказала Мержоева.


Капитальный ремонт в школе №1 в Серафимовиче был выполнен в 2024-2025 годах. Здесь полностью обновили инженерные сети, заменили окна, двери, входные группы лестниц, отремонтировали полы и потолки. В здании полностью переоборудовали пищеблок и столовую, библиотеку и актовый зал. В школе появились новые тематические зоны, посвященные историческим личностям, государственным символам, различным образовательным и воспитательным программам. Новое техническое оснащение получили кабинеты по учебным предметам «Труд» (Технология) и «Основы безопасности и защиты Родины», «Музыка» и «Изобразительное искусство». Новым оборудованием также укомплектованы лаборатории по предметам «Химия», «Физика» и «Биология». Для поддержки действующих и будущих чемпионов – воспитанников спортклуба «Дон» – приобретен новый инвентарь. За счет средств местного бюджета благоустроена пришкольная территория.


Обновление школы, как отметила парламентарий, дало возможность создать отдельное пространство для реализации творческих направлений как общего, так и дополнительного образования – на третьем этаже здания разместилась школа искусств для занятий живописью, музыкой, журналистикой, образован туристический кружок. 

- С государственной поддержкой мы имеем возможность кардинально повысить качество обучения, создавать комфортную и безопасную среду для развития детей, внедрить передовые технологии и методики. Волгоградская область неслучайно входит в число субъектов-лидеров по реализации федеральной программы капремонта учреждений образования – сегодня на примере обновленной школы №1 мы еще раз убедились в том, какие условия создаются для создания современного образовательного пространства и как можно умело распорядиться новыми возможностями. Этот ресурс теперь будет работать на развитие всего Серафимовичского района, - резюмировала Мержоева. 

Фото: Волгоградской облдумы


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.05.2026 12:57
Общество 25.05.2026 12:57
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2026 12:35
Общество 25.05.2026 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2026 12:09
Общество 25.05.2026 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2026 11:40
Общество 25.05.2026 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2026 11:16
Общество 25.05.2026 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2026 11:11
Общество 25.05.2026 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2026 10:51
Общество 25.05.2026 10:51
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2026 10:29
Общество 25.05.2026 10:29
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2026 10:11
Общество 25.05.2026 10:11
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2026 09:32
Общество 25.05.2026 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2026 09:28
Общество 25.05.2026 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2026 08:30
Общество 25.05.2026 08:30
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2026 07:00
Общество 25.05.2026 07:00
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2026 06:30
Общество 25.05.2026 06:30
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2026 06:06
Общество 25.05.2026 06:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:57
Муку высшего сорта, но низкого качества обнаружили в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:49
«Красный октябрь» провел День открытых дверейСмотреть фотографии
12:35
Серийных вымогателей задержали в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:09
Под Волгоградом введён режим ЧС из-за обрушения скважины в посёлке ЦарицынСмотреть фотографии
11:40
Волгоградцы встретят Последний звонок с трезвой головойСмотреть фотографии
11:20
Как проверить блокировку счета и разблокировать его онлайн: сервисы ФНССмотреть фотографии
11:16
В Волгоградской области готовы ужесточить противопожарный режимСмотреть фотографии
11:11
В Ворошиловском районе Волгограда обновили сети теплотрассыСмотреть фотографии
10:57
Соцфонд: максимальный размер больничного в 2026 году составит 6,8 тысячСмотреть фотографии
10:51
В Волгограде памятник Александру Невскому перенесут в одноименный садСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде к атакующим горожан комарам присоединилась мошка: когда начнется пик сезона?Смотреть фотографии
10:11
В Серафимовиче Волгоградской области школа выполнит важную миссиюСмотреть фотографии
09:32
РПН сообщил о резком росте количества покусанных животными волгоградцевСмотреть фотографии
09:28
В Михайловке перекроют улицу на время фестиваляСмотреть фотографии
09:00
«Ротор» выиграл первый этап Высшей лиги по регби‑7Смотреть фотографии
08:30
Дубовка попала в рейтинг турнаправлений с самыми быстрорастущими ценамиСмотреть фотографии
08:00
В России на 47 тысяч сократили коммерческие места в вузахСмотреть фотографии
07:30
Анастасия Антонова – чемпионка «Кубка Анатолия Рахлина»Смотреть фотографии
07:00
Волгоградских пенсионеров предупредили о новых схемах мошенничества с выплатамиСмотреть фотографии
06:30
Рособрнадзор объяснил волгоградским школьникам правила поведения на ЕГЭСмотреть фотографии
06:06
Дожди ожидают волгоградцев в начале неделиСмотреть фотографии
21:41
Уровень воды в Волге в Волгограде начал падатьСмотреть фотографии
21:09
Снимите это немедленно: волгоградский ортопед – о рисках ношения шлепок и кроссовокСмотреть фотографии
20:12
Банк России: цены в Волгоградской области в апреле росли быстрее, чем в странеСмотреть фотографии
19:29
«Горжусь командой, горжусь болельщиками»: Дмитрий Парфёнов подвёл итоги стыковых матчей «Ротора»Смотреть фотографии
18:46
«Спартак» терпит два поражения в финале ЕВЛ от «КОС‑Синтез»Смотреть фотографии
17:59
На Спартановке в Волгограде загорелся оврагСмотреть фотографииCмотреть видео
17:19
Вышла из больницы в ночь: в Михайловке исчезла многодетная мамаСмотреть фотографии
16:18
«Я не корову прошу. Я кровь хочу пролить»: как сложилась судьба участника трех войн Константина НедорубоваСмотреть фотографии
15:55
Под Волгоградом на ерике насмерть разбился водитель гидроциклаСмотреть фотографии
 