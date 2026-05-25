В Серафимовиче Волгоградской области школа выполнит важную миссию

В Волгоградской области ресурсным центром развития образования станет школа №1 города Серафимович, прошедшая «перезагрузку» после масштабного обновления. Участие этого образовательного учреждения в региональном проекте по созданию ресурсных центров развития образования с педагогическим сообществом и родительским активом обсудила зампредседателя облдумы Зина Мержоева.

По ее словам, задача по созданию таких центров в регионе была поставлена губернатором Волгоградской области.





- Речь идет о принципиально новом подходе: каждая школа, прошедшая капитальный ремонт или построенная с нуля, должна стать полноценной точкой развития, импульсом для системного роста образовательной среды всей территории. Особенно важно наличие такого мощного методического и ресурсного центра для малокомплектных, сельских школ районов, поскольку его база становится площадкой для профессионального роста учителей, повышения качества образования в целом. Преображенные, оснащенные по последнему слову техники, ресурсные центры развития образования расширяют возможности для углубленного изучения предметов и, что не менее значимо, совершенствования воспитательной работы, – подчеркнула в ходе встречи Зина Мержоева.





Зампред облдумы отметила, что Серафимовичская школа №1 должна стать одним из ярких примеров реализации данного проекта, тем более что в обновленном образовательном учреждении для этого все есть.

- Здесь созданы и оснащены центры детских инициатив, действует «Точка роста», активно развивается спортивное направление – успешно действует спортивный клуб «Дон», где ребята занимаются футболом, баскетболом и показывают достойные результаты. Также в школе развиты патриотическое и духовно-нравственное направление, ведется большая работа по сохранению истории казачьего быта, есть хорошая практика по основам православной культуры. Эта и другие школа Волгоградской области имеют все ресурсы для того, чтобы стать флагманами развития сферы образования – в решение этой задачи руководство региона вкладывает значительные средства, - сказала Мержоева.





Капитальный ремонт в школе №1 в Серафимовиче был выполнен в 2024-2025 годах. Здесь полностью обновили инженерные сети, заменили окна, двери, входные группы лестниц, отремонтировали полы и потолки. В здании полностью переоборудовали пищеблок и столовую, библиотеку и актовый зал. В школе появились новые тематические зоны, посвященные историческим личностям, государственным символам, различным образовательным и воспитательным программам. Новое техническое оснащение получили кабинеты по учебным предметам «Труд» (Технология) и «Основы безопасности и защиты Родины», «Музыка» и «Изобразительное искусство». Новым оборудованием также укомплектованы лаборатории по предметам «Химия», «Физика» и «Биология». Для поддержки действующих и будущих чемпионов – воспитанников спортклуба «Дон» – приобретен новый инвентарь. За счет средств местного бюджета благоустроена пришкольная территория.





Обновление школы, как отметила парламентарий, дало возможность создать отдельное пространство для реализации творческих направлений как общего, так и дополнительного образования – на третьем этаже здания разместилась школа искусств для занятий живописью, музыкой, журналистикой, образован туристический кружок.

- С государственной поддержкой мы имеем возможность кардинально повысить качество обучения, создавать комфортную и безопасную среду для развития детей, внедрить передовые технологии и методики. Волгоградская область неслучайно входит в число субъектов-лидеров по реализации федеральной программы капремонта учреждений образования – сегодня на примере обновленной школы №1 мы еще раз убедились в том, какие условия создаются для создания современного образовательного пространства и как можно умело распорядиться новыми возможностями. Этот ресурс теперь будет работать на развитие всего Серафимовичского района, - резюмировала Мержоева.

Фото: Волгоградской облдумы





