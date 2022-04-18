Бабушку в синих лосинах и голубой шапке разыскивают в Волгограде

Происшествия 18.04.2022 17:11
18.04.2022 17:11
Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помощи в поисках 87-летней женщины, которая пропала в Волгограде.
Мария Николаевна Карпова (Широбокова), по данным волонтеров, ушла из дома 4 апреля текущего года и до сих пор ее место нахождения неизвестно.
Ее приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.
Пенсионерка в день пропажи была одета ярко: серо-синяя джинсовая куртка, коричневый свитер, синие лосины и голубая шапка.
О месте нахождения этой женщины просят сообщать по номеру 112.
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