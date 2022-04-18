В Волгограде на берегу Волги нашли труп пропавшей в ноябре женщины

Сегодня, 18 апреля, в Кировском районе Волгограда на берегу Волги у пристани Руднева обнаружено тело 32-летней Любови Каревой. Женщина ушла из дома в Советском районе 5 ноября 2021 года и бесследно исчезла.

— Тело обнаружил капитан парома, переправлявшего пассажиров на остров Сарпинский, — сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах. — Предварительно, погибшей является пропавшая в начале ноября прошлого года жительница Волгограда.

Известно, что волгоградка проживала вдвоем с матерью. Со слов близких, женщина часто уходила из дома и подолгу не выходила на связь с семьей.

Фото: ЛизаАлерт / vk.com