Прибывших в Волгоград иностранцев осудили за наркоторговлю

Расследования 15.04.2022 14:16
15.04.2022 14:16
27,5 лет лишения свободы на троих получили за попытку сбыта наркотиков в крупном размере двое иностранных граждан и их приятель из Волгоградской области. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, двое 21-летних граждан Таджикистана и 20-летний житель региона осуждены Центральным районным судом Волгограда на сроки 8,5 лет, 9 и 10 лет колонии строгого режима.
В ходе судебного разбирательства установлено, что в начале июня 2021 года иностранцы прибыли в Волгоградскую область к своему знакомому для совместного сбыта наркотических средств. Их действия курировал сообщник, который находился за пределами региона.
В августе 2021 года по указанию куратора молодые люди получили оптовую партию наркотических средств массой более 234 г (метадон, героин, морфин). После этого они расфасовали наркотики на разовые дозы, часть которых пытались реализовать через тайники-закладки на территории Центрального района Волгограда. Они не успели осуществить задуманное, так как их задержали правоохранители. Вину фигуранты дела полностью признали.
Личность куратора установлена. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.
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