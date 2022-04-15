Прибывших в Волгоград иностранцев осудили за наркоторговлю





27,5 лет лишения свободы на троих получили за попытку сбыта наркотиков в крупном размере двое иностранных граждан и их приятель из Волгоградской области. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, двое 21-летних граждан Таджикистана и 20-летний житель региона осуждены Центральным районным судом Волгограда на сроки 8,5 лет, 9 и 10 лет колонии строгого режима.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в начале июня 2021 года иностранцы прибыли в Волгоградскую область к своему знакомому для совместного сбыта наркотических средств. Их действия курировал сообщник, который находился за пределами региона.

В августе 2021 года по указанию куратора молодые люди получили оптовую партию наркотических средств массой более 234 г (метадон, героин, морфин). После этого они расфасовали наркотики на разовые дозы, часть которых пытались реализовать через тайники-закладки на территории Центрального района Волгограда. Они не успели осуществить задуманное, так как их задержали правоохранители. Вину фигуранты дела полностью признали.

Личность куратора установлена. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.



