В Волгограде упал спрос на новостройки по космическим ценам

Стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке недвижимости в Волгограде превысила 83 тысячи рублей по итогам I квартала 2022 года. По сравнению с предыдущим кварталом, волгоградские новостройки подорожали на 17%. Разница между ценами сегодня и год назад составила 48%. Об этом ИА «Высота 102» сообщили аналитики компании «Авито Недвижимость».
Предложение на рынке купли-продажи новостроек выросло за три месяца на 48%, за год – на 81%. Аналитики отметили, что рынок пополнился в основном бюджетными квартирами, но удорожание ипотеки в конце февраля-начале марта привело к столь резкому снижению интереса волгоградцев к покупке нового жилья. Эксперты в сфере недвижимости считают, что в дальнейшем спрос на новостройки будет зависеть от колебаний ключевой ставки Центробанка, мер господдержки и покупательской способности жителей России в целом и Волгоградской области в частности.