Экономика

В Волгограде упал спрос на новостройки по космическим ценам

Экономика 15.04.2022 13:31
15.04.2022 13:31


Стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке недвижимости в Волгограде превысила 83 тысячи рублей по итогам I квартала 2022 года. По сравнению с предыдущим кварталом, волгоградские новостройки подорожали на 17%. Разница между ценами сегодня и год назад составила 48%. Об этом ИА «Высота 102» сообщили аналитики компании «Авито Недвижимость».

Предложение на рынке купли-продажи новостроек выросло за три месяца на 48%, за год – на 81%. Аналитики отметили, что рынок пополнился в основном бюджетными квартирами, но удорожание ипотеки в конце февраля-начале марта привело к столь резкому снижению интереса волгоградцев к покупке нового жилья. Эксперты в сфере недвижимости считают, что в дальнейшем спрос на новостройки будет зависеть от колебаний ключевой ставки Центробанка, мер господдержки и покупательской способности жителей России в целом и Волгоградской области в частности.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Экономика
15.04.2022 14:06
Экономика 15.04.2022 14:06

0
Далее
Экономика
15.04.2022 13:15
Экономика 15.04.2022 13:15

0
Далее
Экономика
15.04.2022 12:35
Экономика 15.04.2022 12:35

0
Далее
Экономика
15.04.2022 10:26
Экономика 15.04.2022 10:26

0
Далее
Экономика
15.04.2022 09:52
Экономика 15.04.2022 09:52

0
Далее
Экономика
15.04.2022 09:11
Экономика 15.04.2022 09:11

0
Далее
Экономика
15.04.2022 09:00
Экономика 15.04.2022 09:00

0
Далее
Экономика
14.04.2022 20:25
Экономика 14.04.2022 20:25

0
Далее
Экономика
14.04.2022 12:34
Экономика 14.04.2022 12:34

0
Далее
Экономика
14.04.2022 11:52
Экономика 14.04.2022 11:52

0
Далее
Экономика
14.04.2022 10:33
Экономика 14.04.2022 10:33

0
Далее
Экономика
14.04.2022 10:19
Экономика 14.04.2022 10:19

0
Далее
Экономика
14.04.2022 08:57
Экономика 14.04.2022 08:57

0
Далее
Экономика
14.04.2022 08:07
Экономика 14.04.2022 08:07

0
Далее
Экономика
14.04.2022 08:03
Экономика 14.04.2022 08:03

0
Далее

Лента новостей

17:21
Волгоградские дети получат от Путина от 5 до 10 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:24
Еще 17 районов Волгоградской области завершают отопительный сезонСмотреть фотографии
15:40
«Крошка, не подкачай!»: в райцентре Волгоградской области стартовал народный ремонт дорогСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
Билайн построил рекордное количество базовых станций в Волгограде и странеСмотреть фотографии
15:18
На выезде из Волгограда «жигули» натянули на себя японский кроссоверСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде разыскивают пропавшего неделю назад подросткаСмотреть фотографии
14:53
Банк «Открытие»: лишь 11% жителей ЮФО ждут значительного сокращения доходов в 2022 годуСмотреть фотографии
14:52
Волгоградский главк МВД 16 апреля отметит 103 года со дня образованияСмотреть фотографии
14:18
Задержанному под Волгоградом беглецу грозит пожизненный срокСмотреть фотографииCмотреть видео
14:16
Прибывших в Волгоград иностранцев осудили за наркоторговлюСмотреть фотографии
14:06
Банк Уралсиб снизил стоимость эквайринга для социально значимого бизнесаСмотреть фотографии
14:05
Ретропоезд «Воинский эшелон» объедет ж/д вокзал Волгограда в День ПобедыСмотреть фотографии
13:31
В Волгограде упал спрос на новостройки по космическим ценамСмотреть фотографии
13:26
Ремонт моста под Волгоградом завершат до конца лета 2022 годаСмотреть фотографии
13:10
Выстрелил и побежал: момент нападения на полицейского на посту ДПС в Волгоградской области попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:09
Гидрометцентр предупредил о заморозках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:04
Детфонд в Волгограде поможет беженцам в оформлении документовСмотреть фотографии
12:58
Волгоградские школьники убедились, что технологическая карта - первый помощник на кухнеСмотреть фотографии
12:33
Росимущество распродает на дрова деревья в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
12:03
Волгоградских юношей и девушек приглашают в институт ФСБСмотреть фотографии
11:59
Центр Волгограда окутал черный дым из-за полыхающей поймы ЦарицыСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде озвучили цену нового «пересадочного» тарифа и проездногоСмотреть фотографии
11:42
Волгоградский губернатор доложил Матыцину о спортивных успехах регионаСмотреть фотографии
11:39
МегаФон сделает START основным видеосервисом для своих клиентовСмотреть фотографии
11:33
Пьяный житель Волгоградской области пытался подкупить полицейского за 15 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:51
Младенец попал в больницу после двойного ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде пьяный водитель фуры покалечил водителя иномаркиСмотреть фотографии
10:45
Жительница Михайловки три часа колесила по супермаркетам с чужой карточкойСмотреть фотографии
10:37
Волгоградцам вернут деньги за сорвавшиеся из-за ограничений авиаперелетыСмотреть фотографии
10:26
Лучшего таксиста в Волгограде определят по целому стакануСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 