Торговцы оружием осуждены в Волгограде

Расследования 14.04.2022 15:11
14.04.2022 15:11
Двое жителей Волгограда признаны виновными в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, Костромин И.В. и Семерников Н.В. приговорены Ворошиловским районным судом к 2 и 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима соответственно.
Сторона защиты обжаловала приговор. Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу, изменила наказание Семерникову до 2 лет и 4 месяцев лишения свободы.
Гособвинение поддерживала прокуратура Ворошиловского района.
Участники преступной группы Костромин и Семерников были задержаны сотрудниками УФСБ по Волгоградской области в прошлом году. В ходе обысков у них были изъяты пистолет системы Макарова, боеприпасы различного калибра, запал от гранаты РГД, средства сотовой связи и электронные носители информации.
Приговор вступил в законную силу.
В одном из оружейных магазинов Волгограда пояснили, что для приобретения оружия необходима соответствующая лицензия, которая выдается в подразделениях Росгвардии. Такую лицензию не дадут, если гражданин состоит на учете в неврологическом или психоневрологическом диспансерах, имеет плохое зрение или другие противопоказания на владение оружием. Также понадобится справка об отсутствии судимости - она нужна для допуска к обучению безопасному обращению с гражданским оружием. Для покупки охотничьего оружия необходимо получить охотничий билет.
После покупки оружия в течение 10 дней его нужно поставить на учет и получить разрешение на хранение и ношение оружия. Только при наличии такого документа владельцу оружия продадут патроны в оружейном магазине.
Фото и видео: УФСБ России по Волгоградской области
Реклама
В Волгограде отдали под суд одного из участников банды автоподставщиков14.04.2022 16:03
Расследования 14.04.2022 16:03
Закладчику из Центральной Азии грозит пожизненное в Волгограде14.04.2022 15:51
Расследования 14.04.2022 15:51
Полицейского спас жетон, стрелок в реанимации: подробности стрельбы на посту ДПС под Волгоградом14.04.2022 14:06
Расследования 14.04.2022 14:06
Жадность довела троих хитроумных наркоманов из Волгограда до тюрьмы14.04.2022 12:00
Расследования 14.04.2022 12:00
На посту ДПС под Волгоградом мужчина выстрелил в полицейского и себе в голову14.04.2022 11:31
Расследования 14.04.2022 11:31
С «Гринлайта» взыскали украденные на расчистке ериков в Волгоградской области 82 млн рублей14.04.2022 10:53
Расследования 14.04.2022 10:53
Под Волгоградом задержали подозреваемого в жестоком убийстве пастуха14.04.2022 10:00
Расследования 14.04.2022 10:00
Опубликовано видео задержания спецназом вымогателей в Волгоградской области13.04.2022 17:45
Расследования 13.04.2022 17:45
Волгоградец на глазах детей до смерти избил прохожего на игровой площадке13.04.2022 16:56
Расследования 13.04.2022 16:56
Волгоградский предприниматель стал миллионером на нелегальной торговле пропаном13.04.2022 13:44
Расследования 13.04.2022 13:44
В СК назвали причину смертельного ДТП с волгоградским автобусом в Саратове13.04.2022 12:11
Расследования 13.04.2022 12:11
Волгоградцу дали год строгача за пьяную езду по сельским дорогам13.04.2022 11:18
Расследования 13.04.2022 11:18
Волгоградцы горбатятся и толстеют на работе13.04.2022 09:52
Расследования 13.04.2022 09:52
В Волгоградской области осудят женщину за продажу запрещенных таблеток для похудения12.04.2022 15:15
Расследования 12.04.2022 15:15
Житель Подмосковья одурачил волгоградского бизнесмена на осетровом бизнесе12.04.2022 13:49
Расследования 12.04.2022 13:49
Реклама