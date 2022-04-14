Торговцы оружием осуждены в Волгограде











Двое жителей Волгограда признаны виновными в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, Костромин И.В. и Семерников Н.В. приговорены Ворошиловским районным судом к 2 и 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима соответственно.

Сторона защиты обжаловала приговор. Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу, изменила наказание Семерникову до 2 лет и 4 месяцев лишения свободы.

Гособвинение поддерживала прокуратура Ворошиловского района.













Участники преступной группы Костромин и Семерников были задержаны сотрудниками УФСБ по Волгоградской области в прошлом году. В ходе обысков у них были изъяты пистолет системы Макарова, боеприпасы различного калибра, запал от гранаты РГД, средства сотовой связи и электронные носители информации.

Приговор вступил в законную силу.

В одном из оружейных магазинов Волгограда пояснили, что для приобретения оружия необходима соответствующая лицензия, которая выдается в подразделениях Росгвардии. Такую лицензию не дадут, если гражданин состоит на учете в неврологическом или психоневрологическом диспансерах, имеет плохое зрение или другие противопоказания на владение оружием. Также понадобится справка об отсутствии судимости - она нужна для допуска к обучению безопасному обращению с гражданским оружием. Для покупки охотничьего оружия необходимо получить охотничий билет. После покупки оружия в течение 10 дней его нужно поставить на учет и получить разрешение на хранение и ношение оружия. Только при наличии такого документа владельцу оружия продадут патроны в оружейном магазине.





Фото и видео: УФСБ России по Волгоградской области