В Волгограде вскрыли мухлеж при регистрации земли в частную собственность

Расследования 11.04.2022 14:37
11.04.2022 14:37
Советский районный суд Волгограда по иску прокуратуры принял решение вернуть из частной в государственную собственность земельный участок, который был зарегистрирован незаконно. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, нарушения нашли при проверке земельного законодательства.
Установлено, что свыше 900 кв.м. земли на улице Даманской в Советском районе на основании подложных документов были оформлены в частную собственность. Кадастровая стоимость земельного участка составляет более 750 тысяч рублей. Примечательно, что никаких решений уполномоченными органами по этому участку не принималось, но земля загадочным образом оказалась в руках частного собственника. Прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.
- Кроме того, на основании материалов прокурорской проверки СО-5 СУ УМВД России по г.Волгограду возбуждено уголовное деле по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество), - сообщила Черединина.
Реклама
Стали известны подробности о рецидивисте, задержанном на посту под Волгоградом11.04.2022 18:35
Расследования 11.04.2022 18:35
Сообщника мошенников в наручниках доставили из Северного Кавказа в Волгоград11.04.2022 18:00
Расследования 11.04.2022 18:00
Волгоградский облсуд отменил приговор сборщику металлолома за «кражу» ржавой трухи11.04.2022 15:30
Расследования 11.04.2022 15:30
В СК сообщили подробности смерти дорожника при замене колеса у КАМАЗа под Волгоградом11.04.2022 13:40
Расследования 11.04.2022 13:40
Задержанного в Волгограде за взятку полковника УФСИН поместили в СИЗО №111.04.2022 13:39
Расследования 11.04.2022 13:39
Два брата из Ростова обложили «дурью» четыре района Волгограда11.04.2022 11:26
Одного из беспредельщиков, расстрелявших волгоградца в Жилгородке, отправили под суд11.04.2022 11:26
В Волгограде сожители убили друга и вывезли труп в сумке на съедение собакам11.04.2022 10:09
Расследования 11.04.2022 10:09
Дело в трубе: под Волгоградом сборщика металлолома осудили за «кражу» ржавой трухи10.04.2022 13:53
Расследования 10.04.2022 13:53
В Волгограде возбудили дело на чиновников после скандала с выбором УК для многоэтажки09.04.2022 19:31
Расследования 09.04.2022 19:31
В Волжском проверят полицейских после истории с заточением девочки в квартире09.04.2022 16:04
Расследования 09.04.2022 16:04
Волгоградца осудят за убийство подушкой, совершенное 7 лет назад08.04.2022 15:32
Расследования 08.04.2022 15:32
Стрелка-пенсионера задержали в Волгоградской области08.04.2022 14:33
Расследования 08.04.2022 14:33
Волжанка, оставившая на неделю дочь без еды, может сесть за покушение на убийство08.04.2022 13:12
Расследования 08.04.2022 13:12
Волгоградца-«решалу» посадили за обман руководства нефтебазы08.04.2022 12:01
Расследования 08.04.2022 12:01
Реклама