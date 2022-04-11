В Волгограде вскрыли мухлеж при регистрации земли в частную собственность









Советский районный суд Волгограда по иску прокуратуры принял решение вернуть из частной в государственную собственность земельный участок, который был зарегистрирован незаконно. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, нарушения нашли при проверке земельного законодательства.

Установлено, что свыше 900 кв.м. земли на улице Даманской в Советском районе на основании подложных документов были оформлены в частную собственность. Кадастровая стоимость земельного участка составляет более 750 тысяч рублей. Примечательно, что никаких решений уполномоченными органами по этому участку не принималось, но земля загадочным образом оказалась в руках частного собственника. Прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

- Кроме того, на основании материалов прокурорской проверки СО-5 СУ УМВД России по г.Волгограду возбуждено уголовное деле по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество), - сообщила Черединина.



