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В девяти городах и селах Волгоградской области отключат радио- и телевещание

Полезно знать 11.04.2022 09:03
11.04.2022 09:03


Перебои с трансляцией телесигнала анонсировали на этой неделе в Волгоградском филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети. Передачу сигнала отключат на девяти станциях в Волгограде и муниципальных районах.

В понедельник, 11 апреля, на профилактику отправят станцию в хуторе Деминском – телевещания не будет с 09.00 до 15.00. Во вторник в тот же период времени отключат ТВ-сигнал в Дубовке и Серафимовиче, с 10.00 до 16.00 – в станице Тишанской Нехаевского района. В среду, 13 апреля, с 10.00 до 16.00 без ТВ останутся жители села Липовка Ольховского района, во Фролово с 9 до 15 часов прекратит свое вещание «Авторадио».

В четверг, 14 апреля, с 09.00 до 15.00 сигнал пропадет в поселке Нагорный в Красноармейском районе Волгограда. На следующий день в этот же промежуток времени ТВ не будет в поселке Кировец Среднеахтубинского района и станице Островской в Даниловском районе.

Профилактика и плановые работы могут перенести в связи с плохими погодными условиями. Напомним, в среду синоптики прогнозируют сильный ветер, ливни и грозы, которые принесет атмосферный фронт.

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