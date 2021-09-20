Экономика

«Радеж» прекращает свою торговую деятельность как торговый оператор

Экономика 20.09.2021 09:00 Новости компаний
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20.09.2021 09:00 Новости компаний


«Радеж» прекращает свою деятельность как торговый оператор, - об этом сообщил владелец бизнеса Юрий Сударев.
Я хочу сконцентрироваться на другом действующем направлении бизнеса –это тепличный комплекс «БОТАНИКА». Когда я приобрел овощеводческое хозяйство, это было для меня совершенно новое направление, приходилось много изучать и многое делать с нуля. Благодаря нацеленности на развитие и использованию лучшего мирового опыта, компания стала известна за пределами области, составив достойную конкуренцию крупнейшим тепличным хозяйствам. С 2014 года в развитие тепличного производства инвестировано более 15 миллиардов рублей. Сегодня «БОТАНИКА» входит в топ-10 тепличных комплексов России. У компании большой потенциал, поэтому дальнейшие планы по развитию бизнеса связаны, в первую очередь, с «БОТАНИКОЙ». В связи с этим принято решение об уходе из розничной торговли и позиционировании как крупного производителя высококачественной отечественной сельскохозяйственной продукции.
Что касается «Радежа», то под этой торговой маркой продолжит работать производство: кроме продажи продуктов питания, «Радеж» активно развивает собственное производство и пекарни, продукция которых полюбилась многим покупателям. В наших планах - сохранить это направление и в дальнейшем его развивать. На сегодня собственное производство включает три пекарни, пятнадцать кулинарных производств в разных населенных пунктах, пять производств кондитерских изделий и один засолочный цех. Вся продукция сертифицирована, отработаны рецептуры, циклы производства и логистика.  В настоящее время это направление востребовано у покупателей, поэтому новые торговые сети, которые в скором времени займут магазины «Радеж», намерены сохранить продукцию нашего производства. Значит волгоградцы по-прежнему смогут покупать полюбившуюся выпечку, хлеб, кулинарную и кондитерскую продукцию хорошо известного бренда «Радеж». Мы надеемся также на развитие как прямых продаж, так и через службы доставки. К слову, большинство магазинов останется на своих местах, то есть покупатели смогут посещать привычные торговые точки «у дома», только теперь под другими названиями.  
На сегодняшний день достигнута договоренность о передаче магазинов в аренду федеральным торговым сетям. Эти изменения не приведут к фактическому сокращению рабочих мест. Персоналу будет предложено остаться работать в тех же магазинах, чтобы им было комфортно и удобно, как и ранее. Я уверен в наших сотрудниках, в их профессионализме, это отлично подготовленные кадры, востребованные на рынке труда.
Все эти годы мне было приятно работать с командой торговой сети «Радеж». Вместе мы прошли большой путь длиной почти в 20 лет. Благодаря профессионализму и поддержке всего коллектива, нам удавалось реализовывать самые смелые цели, отвечать на все вызовы времени и удерживать свои позиции в бизнесе. Я горжусь своей командой и выражаю благодарность всему коллективу ТС «Радеж» и каждому сотруднику лично за совместную работу и желаю всем дальнейших успехов и достижений в профессиональной деятельности. 

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