Общество 19.11.2021 11:57
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19.11.2021 11:57
В волгоградской компании «Радеж» заверили, что сотрудники торговой сети после закрытия некоторых магазинов без работы не останутся. Об этом сообщила ИА «Высота 102» директор по персоналу «Радежа» Елена Медведева. «Компания планово, как было ранее сообщено собственником, меняет вид деятельности и направляет свои усилия на развитие производства. Необходимости оптимизации персонала в компании нет: «Радеж» имеет потребность в сотрудниках, в том числе в других отраслях своей деятельности, мы готовы трудоустроить всех желающих на открытые вакансии», - заверила менеджер.
В комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, между тем, пояснили, что торговые объекты компании «Радеж» сохранят целевое назначение. «Изменения не повлияют на обеспеченность территорий магазинами и на формирование оборота розничной торговли региона. Население в прежнем объеме сможет удовлетворять потребность в необходимых товарах и услугах», - пояснили в ведомстве.
Между тем, обеспеченность стационарными торговыми объектами в Волгоградской области составляет 707,1 кв. м на одну тысячу населения, что превышает установленный норматив на 69,2%. На сегодняшний день на территории региона размещено 18,1 тыс. объектов розничной торговли, из них 12,8 тыс. стационарных.
При этом, по информации комитета по труду и занятости населения Волгоградской области, самыми востребованными в отрасли торговли, где не хватает 4,6 тысячи работников, являются вакансии продавцов, кассиров, кладовщиков и менеджеров.
Ранее сообщалось, что владелец «Радежа» Юрий Сударев объявил о прекращении торговой деятельности компании и о планах сконцентрироваться на производстве овощей. При этом под торговой маркой «Радеж» планируется наладить выпуск продуктов питания и выпечки. В официальном сообщении компании подчеркивалось, что торговые павильоны останутся на прежних местах, а сотрудники сети сохранят свои должности. Однако некоторые магазины «Радежа» уже закрылись. Сотрудники жаловались, что они не получили никаких пособий, а также предложений о новой работе.
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