Экономика

"Магнит" арендовал 58 магазинов "Радеж" в Волгоградской области

Экономика 01.12.2021 16:41
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01.12.2021 16:41


Компания «Магнит» берет в долгосрочную аренду 58 магазинов «Радеж» в Волгограде. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Магнит». «Сделка укрепит рыночные позиции «Магнита» на локальном рынке и будет способствовать дальнейшему развитию компании», - подчеркнули в «Магните».
Речь идет о 41 магазине в Волгограде, еще о 15 торговых точек, расположенных в Волгоградской области, а также о двух в Ростовской области. Общая торговая площадь магазинов составляет 22 000 кв. м. Права аренды приобретаются на срок 7-10 лет.

Ранее, напомним, владелец сети «Радеж» Юрий Сударев заявил о прекращении торговой деятельности и о намерении заняться развитием тепличного хозяйства «Ботаника». Через некоторое время магазины «Радеж» стали массово закрываться, а сотрудники остались без работы. Позднее представители «Радежа» заявили о готовности трудоустроить бывших работников магазинов и предложить им другую работу на объектах компании. 

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