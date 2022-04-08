Владимира Марченко включили в тройку лидеров медиарейтинга мэров в ЮФО

Глава Волгограда Владимир Марченко в марте 2022 года на две строчки поднялся в медиарейтинге мэров областных столиц в ЮФО и закрепился на третьем месте. В медиаполе Марченко уступил лишь мэрам Краснодара и Ростова-на-Дону, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Медиалогию».
Укреплению позиций Марченко в информационном плане способствовали публикации в местных СМИ о ремонте дорог и мостов в Красноармейском районе Волгограда, выезд на стройку логистического центра в поселке Солнечный и назначение нового заместителя Виталия Кокшилова. Учли в медиарейтинге также информацию о включении в план благоустройства на 2022 года участка склона за рестораном «Маяк» в центре города.
Выходец из волгоградской чиновничьей системы, а ныне мэр Элисты Шафран Тепшинов в марте поднялся в медиарейтинге ощутимее своих коллег. Экс-глава Советского района Волгограда прибавил пять строчек и теперь занимает шестое место, намереваясь войти в пятерку лидеров.
Рейтинг «Медиалогии» составлен на основе базы СМИ, куда входят более 76 тысяч источников информации.