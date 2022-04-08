Конец бумажному коллапсу: офисная бумага подешевела в Волгограде





Почти в два раза упали цены на офисную бумагу в магазинах «ОфисМаг» и «СитиЛинк» в Волгограде. Говорить о возвращении к февральским ценам пока не приходится, но производителям и поставщикам как минимум удалось устранить дефицит и обеспечить более адекватную стоимость, сообщает ИА «Высота 102».

В «ОфисМаге» пачка стандартной офисной бумаги формата А4 по 500 листов брендов SvetoCopy, «ОфисМаг» и «Снегурочка» сейчас продается за 569 рублей. В 20-х числах марта ее не было в наличии вообще, а ушлые спекулянты продавали ее с рук по 1000 рублей и выше за упаковку. Появилась также бумага бренда Sylvamo, ее цена еще ниже – всего 464 рубля за 500 листов, но при этом гораздо ниже уровень белизны. В магазине «Ситилинк» бумага Sylvamo продается исключительно коробками, в каждой из которых пять пачек. Одна пачка обходится покупателю в 499 рублей.