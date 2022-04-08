Экономика

Конец бумажному коллапсу: офисная бумага подешевела в Волгограде

Экономика 08.04.2022 16:04
08.04.2022 16:04


Почти в два раза упали цены на офисную бумагу в магазинах «ОфисМаг» и «СитиЛинк» в Волгограде. Говорить о возвращении к февральским ценам пока не приходится, но производителям и поставщикам как минимум удалось устранить дефицит и обеспечить более адекватную стоимость, сообщает ИА «Высота 102».

В «ОфисМаге» пачка стандартной офисной бумаги формата А4 по 500 листов брендов SvetoCopy, «ОфисМаг» и «Снегурочка» сейчас продается за 569 рублей. В 20-х числах марта ее не было в наличии вообще, а ушлые спекулянты продавали ее с рук по 1000 рублей и выше за упаковку. Появилась также бумага бренда Sylvamo, ее цена еще ниже – всего 464 рубля за 500 листов, но при этом гораздо ниже уровень белизны. В магазине «Ситилинк» бумага Sylvamo продается исключительно коробками, в каждой из которых пять пачек. Одна пачка обходится покупателю в 499 рублей.

Напомним, ранее сообщалось об остановке производства на целлюлозно-бумажном предприятии в Светогорске Ленинградской области из-за отсутствия поставок необходимых химикатов. Эта фабрика выпускает офисную бумагу под брендами SvetoCopy и Ballet. Бумагу другого востребованного бренда «Снегурочка» выпускают в России предприятия, принадлежащие австрийской компании Mondi. 21 марта Минпромторг РФ пообещал, что бумага вернется в магазины через неделю, а 23 марта ФАС начала проверку в связи с резким подорожанием офисной бумаги. 

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