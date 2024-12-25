«Красный Октябрь» стал бронзовым призером турнира по волейболу

Экономика 25.12.2024 14:23 Реклама
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25.12.2024 14:23 Реклама
По итогам соревнований, которые прошли на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард», сборная «Красного Октября» заняла третье место среди 12 команд промышленных предприятий, профильных вузов и служб региона. Открытый турнир по волейболу ежегодно в преддверии Нового года организует Волжский трубный завод.
Соревнования проводились в двух лигах – серебряной и золотой, сформированных по результатам прошлого года. Команда «Красного Октября», являясь действующим серебряным призером, вошла в золотую лигу.
На протяжении турнира «Красный Октябрь» провел четыре игры. В отборочном этапе заводчане сыграли против трех команд. В полуфинале сборная «Красного Октября» обыграла одну из команд ВТЗ – «ТПЦ-2» со счетом 2:0, завоевав бронзовую медаль.
– В золотой лиге турнира мы встретились с сильными соперниками – я считаю, наша команда отлично справилась с этим вызовом. Матч за третье место выдался непростой, но благодаря слаженной работе каждого из игроков победа осталась за нами, – поделился впечатлениями капитан волейбольной команды «Красного Октября», главный специалист по управлению процессами технического обслуживания и ремонта Павел Желудков.
Участники новогоднего турнира по волейболу были награждены ценными подарками. Победители и призеры получили кубки и медали, а участники – грамоты.
Отметим, что развитие корпоративных видов спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики на «Красном Октябре». Ежегодно проводится заводской турнир по мини-футболу, сотрудники предприятия принимают участие в марафонах и забегах, соревнованиях по кроссфиту, стендовой стрельбе, шахматам. Также у заводчан есть возможность круглогодично укреплять свое здоровье в плавательном бассейне и посещать каток благодаря поддержке администрации предприятия и профсоюзного комитета.
Фото: «Красный Октябрь»
Реклама. АО «Корпорация Красный Октябрь», ИНН 3459080648, erid: F7NfYUJCUneP5VYETskk
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