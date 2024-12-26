



Волгоградстат опубликовал итоги очередного и финального в 2024 году мониторинга цен. Как сообщает ИА «Высота 102», в регионе продолжают дорожать практически все основные продукты – мясо, овощи и яйца. Скинули в цене за неделю лишь будничные колбаса, вермишель и гречка.

Настоящие чудеса зафиксировали статистики на прилавках с овощами в Волгоградской области. Здесь всего за неделю с 17 по 23 декабря на 7,62% подорожали огурцы. Теперь этот овощ в среднем стоит не меньше 216 рублей за килограмм. Поспевают за огурцами в плане роста цен и помидоры — за семь дней томаты прибавили в цене 6,03% (до 219 рублей за килограмм). Разумеется, в канун новогодних застолий продолжает дорожать и свекла. Один из главных компонентов салата «Селедка под шубой» подорожал на 0,5% – до 44 рублей за килограмм. А вот картофель, морковь и лук за неделю стали дешевле. Заметнее всего изменились цены на картофель – минус 2,34%.

На 0,44% подешевела говядина в Волгоградской области, а куры – на 1,17%. Свинина стала дороже, как замороженная рыба – плюс 0,48% и 0,25% соответственно.

В холодильниках со сливочным маслом накануне длительных каникул отмечается стабильность в том плане, что цены продолжают стабильно расти. За семь прошедших дней килограмм этого молочного продукта стал дороже в Волгоградском регионе еще на 0,81% и стал стоить 1000 рублей и 56 копеек. Это самый дорогой продукт из списка Волгоградстата.

Подешевели на волгоградских прилавках к праздникам варена колбаса (почти на 3%), гречка (минус 0,62%), вермишель (минус 0,54%).