Общество

Десятки полицейских исполнили мечту юной волгоградки

Общество 26.12.2024 15:53
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26.12.2024 15:53


Следователи, криминалисты, кинологи со служебными собаками совместно исполнили мету 14-летней Софьи Комлик из Городищенского района. Девушка оставила письмо на интернет-сайте Ёлкажеланий.рф, в котором рассказала, что хочет побывать в ГУ МВД и увидеть, как работают сотрудники полиции.  

Накануне Нового Года вместе с мамой Софья была приглашена в Волгоград, где полицейские познакомили ее с работой сотрудников органов внутренних дел: в каждом подразделении юную гостью ждали увлекательные рассказы об особенностях службы, – рассказали в Главке полиции. – Полицейские показали ей работу дежурной части, следователей, Госавтоинспекции, кинологов со служебными собаками и кавалерийского взвода городского батальона патрульно-постовой службы. 

О своей работе Софье рассказали  и эксперты-криминалисты. После этого в региональном Главке МВД Софью у Новогодней Елки ждал еще один сюрприз от полицейских - кадетская форма и путевка в профильную смену «Кадет МВД».

Как призналась Софья, больше всего ее впечатлила работа кинологов с собаками и кавалеристов. 

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