Волгоградские спекулянты втридорога продают в Сети дефицитную офисную бумагу





Спекулянты, пользуясь дефицитом офисной бумаги в магазинах Волгограда, массово выставляют на продажу товар по баснословным ценам. Как сообщает ИА "Высота 102", в среднем жители областного центра просят за пачку бумаги 500 листов 1000 рублей.

Объявления о продаже пачек SvetoCopy, Снегурочка, Ballet и пр. стали появляться на платформе с бесплатными объявлениями, с конца прошлой недели. При этом продают волгоградцы не только новые пачки, но в том числе и уже распечатанные.





Житель Тракторозаводского района Волгограда Александр готов продать стандартные пачки офисной бумаги не дешевле, чем за 1000 рублей пачка. По крайней мере, в объявлении волгоградца нет ни слова о возможном торге. В будние дни мужчина готов доставить бумагу покупателю в любой район Волгограда.





За 1000 рублей можно купить пачку "Снегурочки" у Анастасии в Краснооктябрьском районе. Продавец уточняет, что доставкой не занимается. За дефицитным товаров покупателю придется ехать самостоятельно. К слову, на момент публикации в наличии у волгоградки было 50 пачек бумаги.

В магазинах Волгограда, отметим, бумагу по-прежнему, хотя и в ограниченных количествах, можно приобрести по ценам значительно ниже, чем у частных лиц. Так, например, в "Офисмаге" утром 21 марта, для покупки были доступны 15 упаковок по 500 листов по цене 664,51 руб. За такую же цену пачку SvetoCopy в этих же магазинах не купить, а "Снегурочки" на момент написания было всего две упаковки на Семи ветрах.



Скриншот: avito.ru