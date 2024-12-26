Делегация спортивной школы по гандболу «Динамо» совместно с социальными активистами Волгоградской области поздравили воспитанников детского дома Камышина с наступающим Новым годом, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синары».
Воспитанников учреждения навестили Дед Мороз и Снегурочка, в роли которой выступила главный тренер «УОР-Динамо» Анна Сидоричева. Наставник дублирующего состава бело-голубых наряду с игроком молодежной команды Ариной Аиповой устроили для детей яркий праздник со сладкими подарками. Кроме того, представители гандбольного клуба вручили ребятам спортивный инвентарь, игрушки, канцелярские товары и новую одежду.
В качестве развлекательной программы на организованном утреннике дети поучаствовали в играх и попробовали свои силы в интересных конкурсах. Спортсмены надеются, что у воспитанников детдома останутся только самые лучшие воспоминания о празднике.
Фото: ГК «Динамо-Синара» /vk.com