Экономика

Предновогодние цены на помидоры и огурцы удивили волгоградцев

Экономика 19.12.2024 10:46
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19.12.2024 10:46


В Волгоградской области впервые за последние недели цены на овощи прекратили безудержный рост. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, своеобразную «передышку» перед Новым годом взяли помидоры и огурцы, а картофель со свеклой даже подешевели, хотя и чисто символически. 
В частности, картофель за неделю убавил в цене 0,01%. Средняя стоимость клубней в настоящее время составляет 55,56 рублей за кг. Свекла стала стоить меньше на 1,12% - 43,98 рубля за кг. 
Огурцы и помидоры, которые долгое время оставались лидерами среди овощей по еженедельному подорожанию, поднялись в цене незначительно. Например, огурцы подорожали на 1,79% (201,37 рубля), помидоры – на 0,54% (206,85 рубля). Правда, морковь прибавила в цене сразу почти 6% (39,59 рубля). 
В то же время на прошедшей неделе в регионе подорожали макароны из муки высшего сорта. Рост  составил 2,76% (89,97 рубля за кг). Поднялись цены и на яйца – на 1,61% (105,38 рубля за десяток), и на сметану – на 1% (311,22 рубля). 
Но есть и позитивные тенденции. Например, сливочное масло упало в цене на 0,66% и теперь килограмм этого продукта питания стоит менее 1 тысячи рублей за кг (992,5 рубля). 

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