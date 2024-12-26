На Шоссе Авиаторов в Волгограде женщина погибла в массовом ДТП





В Дзержинском районе Волгограда женщина погибла в результате столкновения трех транспортных средств на ул. Шоссе Авиаторов. По информации полицейских днем 26 декабря здесь столкнулись КАМАЗ, «Газель» и Renault.

– В 13.30 напротив дома №26 по ул. Шоссе Авиаторов произошло столкновение трех автомобилей. В результате ДТП пассажирка автомобиля «Газель» погибла до прибытия скорой помощи, водитель автомобиля Renault доставлена в медучреждение, – сообщили в главке полиции.





По предварительным данным, столкновение транспортных средств произошло по вине 37-летней водителя Renault, которая, выезжая с прилегающей территории, не уступила дорогу «Газели» и врезалась в фургон.

В настоящее время на месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, оперативно-следственная группа.

– На участке дороги осуществляется реверсивное движение, – уточняют в полиции.