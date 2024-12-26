Происшествия

На Шоссе Авиаторов в Волгограде женщина погибла в массовом ДТП

Происшествия 26.12.2024 15:38
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26.12.2024 15:38


В Дзержинском районе Волгограда женщина погибла в результате столкновения трех транспортных средств на ул. Шоссе Авиаторов. По информации полицейских  днем 26 декабря здесь столкнулись КАМАЗ, «Газель» и Renault. 

В 13.30 напротив дома №26 по ул. Шоссе Авиаторов произошло столкновение трех автомобилей. В результате ДТП пассажирка автомобиля «Газель»  погибла до прибытия скорой помощи, водитель автомобиля Renault доставлена в медучреждение, – сообщили в главке полиции. 



По предварительным данным, столкновение транспортных средств произошло по вине 37-летней водителя Renault, которая, выезжая с прилегающей территории, не уступила дорогу «Газели» и врезалась в фургон. 

В настоящее время на месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, оперативно-следственная группа. 

На участке дороги осуществляется реверсивное движение, – уточняют в полиции. 

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