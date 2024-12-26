Участники Сталинградской битвы получат по 100 тысяч рублей ко 2 февраля

«С вещами – на выход»: продавцам рынка «Олимпия» предписали за неделю освободить и демонтировать павильоны26.12.2024 14:42
Впервые за 57 лет: еще одну котельную капитально ремонтируют в Волгограде26.12.2024 13:04
В Волгоград привезли конфискованную львиную пару из Северной Осетии26.12.2024 11:34
Слух волгоградцев 27 декабря снова проверят тревожными сиренами26.12.2024 11:09
Сказки, флешмобы и квесты: в бизнес-гимназии Волгограда прошли новогодние мероприятия26.12.2024 10:23 Реклама
Проезд в электричках «Волгоград-Волжский» подорожает на 2 рубля26.12.2024 07:19
Кредиты и выгорание на работе стали главными неудачами волгоградцев в 2024 году26.12.2024 06:37
Расписание электричек изменится 28 декабря в Волгоградской области25.12.2024 19:57
В Волгограде суд лишил нерадивого отца выплат за погибшего на СВО сына25.12.2024 19:04
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области25.12.2024 17:02
В Волгограде возбуждено уголовное дело против ворвавшегося с ножом в лицей наркомана25.12.2024 16:02
В Волгограде назначены семь глав комитетов обладминистрации25.12.2024 14:34
25 декабря в Волгоградской области после многочисленных согласований окончательно утверждены главы семи комитетов региональной администрации. Как сообщает ИА «Высота 102», старых-новых руководителей обрели облкомЖКХ, облкоминформтехнологии, облкомтруда, облком безопасности населения, облспорткомитет,...