Федеральные новости

В Волгоградской области в 2024 году появились пять быстровозводимых отделений почты

Федеральные новости 26.12.2024 12:15
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26.12.2024 12:15


Модернизация сельских отделений идёт по двум направлениям: ремонт помещений и расширение доступности услуг для жителей. Она проходит при поддержке «Единой России» и входит в народную программу партии.

Так, в 2024 году отделения в посёлке Эльтон, селе Савинка Палласовского района, в посёлке Котлубань Городищенского района, в селе Медведица Жирновского района и в хуторе Новомаксимовский Суровикинского района «Почта России» возвела по технологии быстровозводимой конструкции в кратчайшие сроки. Их каркас металлический, легкосборный, стены — из сэндвич-панелей, снаружи фасады облицованы декоративными панелями. В почтовых отделениях в селе Антиповка Камышинского района, в селе Купцово Котовского района и  посёлке Путь Ильича был проведен капитальный ремонт.

Теперь клиенты сельских почтовых отделений могут воспользоваться более 100 видами услуг, включая финансовые. Больше нет необходимости ездить в районный центр, все важные услуги и платежи доступны рядом с домом. Для удобства получения интернет-заказов в некоторых отделениях оборудованы примерочные. В модернизированных отделениях клиенты могут самостоятельно проверить основные показатели здоровья: измерить температуру, давление, уровень кислорода в крови. Кроме того, в новых отделениях размещены «Витрины здоровья», где есть самые необходимые и популярные нелекарственные препараты и медицинские изделия. Также клиентам стали доступны государственные сервисы, например, возможность подтвердить учётную запись на портале Госуслуг и воспользоваться другими услугами портала.

— В новых комфортных условиях сотрудники «Почты России» оказывают жителям широкий спектр почтовых и финансовых услуг, а также обеспечивают доступ к государственным сервисам. Всё это делает отделение почты на селе социально важным объектом, связующим звеном с районными центрами и большими городами, — отметила директор УФПС Волгоградской области Карина Муравьева.


Напомним, «Почта России» начала проводить модернизацию сельских отделений по поручению Президента России Владимира Путина и при поддержке партии «Единая Россия» в 2022 году.  Так, в первый год программы в Волгоградской области было отремонтировано 24 почтовых отделения и построено два почтовых отделения по технологии быстровозводимой конструкции. Доступ к современным услугам в 2022 году получили более 50,5 тысяч сельских жителей. В 2023 году обновили в регионе ещё 16 отделений в 10 районах области. Еще более 26 тысяч жителей стали получать почтовые услуги в модернизированных почтовых отделениях. В 2024 году доступ к современным услугам появился у более 18 тысяч жителей региона.

Также в Волгоградской области «Единая Россия» создала рабочую группу, которая осуществляет контроль реализации программы модернизации отделений почтовой связи на всех этапах.

— Созданная у нас в регионе рабочая группа осуществляет жесткий и системный партийный контроль за ходом работ. В этом году сформированные мобильные группы в составе наших партийцев, представителей органов местного самоуправления, вместе с сотрудниками почтовой службы осуществляли эту работу. Наша рабочая группа находится в прямом контакте с руководством УФПС Волгоградской области, руководителями органов местного самоуправления, что позволяет в случае выявления недочетов оперативно принимать соответствующие меры, — прокомментировала замсекретаря Волгоградского реготделения «Единой России», депутат Волгоградской областной Думы Ирина Соловьева. — Безусловно, новые и обновленные почтовые отделения на селе позитивно влияют на качество жизни граждан. Данное направление является приоритетом для региональной власти, в том числе в рамках инициированной губернатором Андреем Ивановичем Бочаровым комплексной 10-летней программы развития Волгоградской области.

Фото: пресс-служба ЕР

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