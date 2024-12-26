В Волгоградской области «семерка» рухнула на дно оврага

Происшествия 26.12.2024 13:07
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26.12.2024 13:07
В Жирновском районе в результате аварии с участием грузовика легковушка улетела в овраг. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне, 25 декабря, в 13-18 час. на 35-м км автодороги «Калининск – Жирновск – Котово – Камышин».
- Произошло столкновение КАМАЗа и ВАЗ-2107. Пассажир легковушки получил травмы и был доставлен в медучреждение, - пояснили в главке.
Автомобиль приземлился на дне оврага, перевернувшись на бок. Лишь чудом водитель легкового авто не пострадал.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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