Экономика

Российские банки предлагают выгодные условия для предпринимателей

Экономика 19.12.2024 15:56 Реклама
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19.12.2024 15:56 Реклама


В преддверии праздников «Агророс Банк» предлагает специальные условия на расчетно-кассовое обслуживание для предпринимателей, выгодные тарифы для внешнеэкономической деятельности и бесплатные консультации по валютным операциям.
«Агророс Банк» запускает специальные предложения для предпринимателей, ориентированные на расчетно-кассовое обслуживание и поддержку внешнеэкономической деятельности. Только до конца года новые клиенты могут воспользоваться специальными предложениями:
 3 месяца бесплатного обслуживания на премиальных тарифах;
 бесплатная постановка контрактов на учет по внешнеэкономической деятельности (ВЭД);
 прием и исполнение платежей за пределы банка от 15 рублей;
 лояльные условия для переводов на счета физических лиц.
«Агророс Банк» активно развивает услуги в сфере ВЭД: от консультаций по валютному законодательству до комплексного сопровождения сделок с зарубежными контрагентами. Среди популярных направлений — альтернативные варианты проведения  международных расчетов в USD, EUR, CNY, KZT, AED, TRY и других валютах, а также прямые расчеты с иностранными контрагентами в российских рублях (RUB) и в индийских рупиях (INR). Такие предложения особенно актуальны в условиях антироссийских санкций для проведения внешнеторговых сделок российских компаний с другими странами и, в первую очередь, с такими странами, как Китай, Турция, ОАЭ, Индия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия.
Сотрудники отдела международных операций «Агророс Банка» всегда готовы проконсультировать, оказать помощь в составлении контрактов и подобрать оптимальный вариант расчетов с учетом специфики и объемов вашего бизнеса, а также ответить на вопросы на любом этапе внешнеторговой сделки.

— Мы рекомендуем использовать альтернативные формы расчетов, а также иные способы исполнения сторонами своих обязательств в рамках внешнеторговых сделок. Данные решения позволят российскому бизнесу не только продолжить работу по внешнеэкономической деятельности, сохраняя и увеличивая действующие линии бизнеса, а также развивать новые направления и заключать новые сделки  с иностранными партнерами, — прокомментировала Оксана Севостьянова, начальник отдела международных отношений.
Подробнее об услугах банка можно узнать в ДО «Волгоградский» на ул.Коммунистическая, 16 или в ДО «Красноармейский» на б-ре им. Энгельса, 19 (пом. IX), а также на официальном сайте банка или по бесплатному телефону 8-800-222-44-19.
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