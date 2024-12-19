Российские банки предлагают выгодные условия для предпринимателей





В преддверии праздников «Агророс Банк» предлагает специальные условия на расчетно-кассовое обслуживание для предпринимателей, выгодные тарифы для внешнеэкономической деятельности и бесплатные консультации по валютным операциям.

«Агророс Банк» запускает специальные предложения для предпринимателей, ориентированные на расчетно-кассовое обслуживание и поддержку внешнеэкономической деятельности. Только до конца года новые клиенты могут воспользоваться специальными предложениями:

• 3 месяца бесплатного обслуживания на премиальных тарифах;

• бесплатная постановка контрактов на учет по внешнеэкономической деятельности (ВЭД);

• прием и исполнение платежей за пределы банка от 15 рублей;

• лояльные условия для переводов на счета физических лиц.

«Агророс Банк» активно развивает услуги в сфере ВЭД: от консультаций по валютному законодательству до комплексного сопровождения сделок с зарубежными контрагентами. Среди популярных направлений — альтернативные варианты проведения международных расчетов в USD, EUR, CNY, KZT, AED, TRY и других валютах, а также прямые расчеты с иностранными контрагентами в российских рублях (RUB) и в индийских рупиях (INR). Такие предложения особенно актуальны в условиях антироссийских санкций для проведения внешнеторговых сделок российских компаний с другими странами и, в первую очередь, с такими странами, как Китай, Турция, ОАЭ, Индия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия.

Сотрудники отдела международных операций «Агророс Банка» всегда готовы проконсультировать, оказать помощь в составлении контрактов и подобрать оптимальный вариант расчетов с учетом специфики и объемов вашего бизнеса, а также ответить на вопросы на любом этапе внешнеторговой сделки.





— Мы рекомендуем использовать альтернативные формы расчетов, а также иные способы исполнения сторонами своих обязательств в рамках внешнеторговых сделок. Данные решения позволят российскому бизнесу не только продолжить работу по внешнеэкономической деятельности, сохраняя и увеличивая действующие линии бизнеса, а также развивать новые направления и заключать новые сделки с иностранными партнерами, — прокомментировала Оксана Севостьянова, начальник отдела международных отношений.

Подробнее об услугах банка можно узнать в ДО «Волгоградский» на ул.Коммунистическая, 16 или в ДО «Красноармейский» на б-ре им. Энгельса, 19 (пом. IX), а также на официальном сайте банка или по бесплатному телефону 8-800-222-44-19.

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