Экономика 26.12.2024 09:04
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26.12.2024 09:04
В Волгоградской области цены на дизтопливо показали очередной рекорд на минувшей неделе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, солярка за несколько дней подорожала на 80 копеек – до 67,33 рубля за литр. При этом, напомним, дизтопливо используют в основном аграрии, которым уже через пару–тройку месяцев надо готовиться к посевной.
Однако больше всего взлетели цены на АИ-98. За неделю этот вид бензина подорожал на 1,26 копеек (!). Это один из рекордов по недельному наблюдению за ценами на автомобильное топливо.
Не отстали от дизтоплива и АИ-98 и другие марки бензина. АИ-92 стал дороже на 40 копеек (до 55,76 рубля за литр), АИ-95 - на 44 копейки (61,96 рубля).
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