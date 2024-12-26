



Волгоградская транспортная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту столкновения теплоходов «Дорида» и «Герои Заполярья» на Цимлянском водохранилище. Как сообщили ИА «Высота 102» в надзорном ведомстве, в результате происшествия в ноябре 2024 года владельцам судов был причинен материальный ущерб на общую сумму более миллиона рублей.

Так, в частности, сообщается, что 22 ноября на 2695-м километре реки Дон – вблизи поселка Пятиизбянка Калачевского района Волгоградской области – произошло столкновение теплохода «Дорида» с движущимся теплоходом «Герои Заполярья», находящегося в составе с теплоходом «Оливия» и теплоходом «МБ-1216».

– В результате столкновения судовладельцу теплохода «Дорида» причинен материальный ущерб на сумму 863 тысячи рублей, а судовладельцу теплохода «Герои Заполярья» – более 476 тысяч рублей. Совокумный мтариельный ущерб, таким образом, составил более 1 300 000 рублей, что, согласно примечанию к статье 263 УК РФ, относится к крупному ущербу. Иных пострадавших не имелось, – сообщили в Волгоградской транспортной прокуратуре. –

Надзорное ведомство признало законным уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба.

Санкцией ч. 1 ст. 263 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.