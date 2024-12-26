Происшествия

Языки пламени вырывались из окон: в Волгограде ликвидирован пожар в многоэтажке на ул. Ломакина

Происшествия 26.12.2024 18:04
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26.12.2024 18:04


26 декабря в Красноармейском районе Волгограда произошёл пожар в многоэтажке. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, пламенем оказалась охвачена квартира в одном из домов на ул. Ломакина. Огненные языки, вырывающиеся из окон, жильцы МКД засняли на видео.



- В 16:56 поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе Волгограда. По предварительной информации, огонь охватил порядка 16 кв. метров. На место оперативно прибыли сотрудники ПСЧ №7. В 17:11 возгорание было потушено, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.


Отметим, о пострадавших не сообщается. В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего.

Фото и видео: Ночной Волгоград / t.me, читатели ИА «Высота 102»

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