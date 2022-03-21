Минпромторг пообещал восстановить поставки бумаги до конца недели

В магазины Волгограда и области максимум через неделю возобновятся бесперебойные поставки офисной бумаги. С таким заявлением, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на РИА Новости, выступил Минпромторг.

В частности, говорится о том, что расположенные в России комбинаты в спешном порядке меняют технологический процесс.

— С учетом введения определенных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов, на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства. Минпромторг России ожидает стабилизацию с поставкой бумаги в течение недели, — цитирует Минпромторг РИА.

В Министерстве подчеркнули, что отечественные производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому дефицита не будет.

Тем временем, напомним, к концу минувшей недели, запас офисной бумаги на складах профильных торговых сетей практически иссяк. На утро 21 марта бумага отсутствовала в большинстве магазинов. Одновременно жители региона стали размещать в сети объявления о продаже стандартных пачек. За одну упаковку волгоградцы просят в среднем по 1000 рублей.