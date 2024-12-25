Рост цен на все ускорил инфляцию в Волгоградской области до 9%





Годовая инфляция в ноябре ускорилась в Волгоградской области до 9% против 7,7% в предыдущем месяце. Как сообщает V102.RU со ссылкой на волгоградское отделение банка РФ, на рост инфляции повлиял ряд факторов – сокращение предложения отдельных товаров, рост затрат производителей и поставщиков, а также ослабление рубля. Годовая инфляция в ноябре ускорилась в Волгоградской области до 9% против 7,7% в предыдущем месяце. Как сообщает V102.RU со ссылкой на волгоградское отделение банка РФ, на рост инфляции повлиял ряд факторов – сокращение предложения отдельных товаров, рост затрат производителей и поставщиков, а также ослабление рубля.

В частности, годовой темп прироста цен на продовольствие в ноябре увеличился до 11,29% после 9,34% месяцем ранее. На это повлиял плохой урожай из-за майских заморозков и засушливого лета. К тому же аграриям пришлось дополнительно тратиться на оплату труда персоналу из-за дефицита кадров, а также на ремонт и обслуживание сельхозтехники. Все это отразилось на подорожании картофеля, лука, моркови, капусты, помидоров и яблок. В частности, годовой темп прироста цен на продовольствие в ноябре увеличился до 11,29% после 9,34% месяцем ранее. На это повлиял плохой урожай из-за майских заморозков и засушливого лета. К тому же аграриям пришлось дополнительно тратиться на оплату труда персоналу из-за дефицита кадров, а также на ремонт и обслуживание сельхозтехники. Все это отразилось на подорожании картофеля, лука, моркови, капусты, помидоров и яблок.

Свой вклад в «копилку» инфляции внесли и производители молока. Они, в свою очередь, объясняют это увеличением затрат на закупку сырого молока, транспортировку, а также на повышение зарплаты работникам. В итоге выпуск некоторых видов «молочки» в регионе уменьшился. Из-за чего цены на молоко, сливочное масло и сыр росли быстрее, чем в октябре. Свой вклад в «копилку» инфляции внесли и производители молока. Они, в свою очередь, объясняют это увеличением затрат на закупку сырого молока, транспортировку, а также на повышение зарплаты работникам. В итоге выпуск некоторых видов «молочки» в регионе уменьшился. Из-за чего цены на молоко, сливочное масло и сыр росли быстрее, чем в октябре.

В сфере непродовольственных товаров темпы инфляции оказались ниже, чем в продуктовом сегменте. Годовой темп прироста цен в этом секторе в ноябре вырос на 0,64 процентных пункта – до 5,79%. В сфере непродовольственных товаров темпы инфляции оказались ниже, чем в продуктовом сегменте. Годовой темп прироста цен в этом секторе в ноябре вырос на 0,64 процентных пункта – до 5,79%.

Как пояснили эксперты, издержки нефтеперерабатывающих заводов и АЗС выросли – в частности, увеличились затраты при производстве, транспортировке и реализации топлива. В связи с этим автомобильный бензин и дизельное топливо в годовой оценке подорожали сильнее, чем в октябре. Дополнительным фактором динамики цен стало также снижение объемов производства нефтепродуктов в регионе. Как пояснили эксперты, издержки нефтеперерабатывающих заводов и АЗС выросли – в частности, увеличились затраты при производстве, транспортировке и реализации топлива. В связи с этим автомобильный бензин и дизельное топливо в годовой оценке подорожали сильнее, чем в октябре. Дополнительным фактором динамики цен стало также снижение объемов производства нефтепродуктов в регионе.

Изменились и цены на продукцию с высокой долей импорта из-за ослабления рубля, из-за чего годовое подорожание средств связи (например, смартфонов, беспроводных наушников), электротоваров и других бытовых приборов (холодильников, плит) ускорилось. Дорожала также одежда, обувь и белье. Изменились и цены на продукцию с высокой долей импорта из-за ослабления рубля, из-за чего годовое подорожание средств связи (например, смартфонов, беспроводных наушников), электротоваров и других бытовых приборов (холодильников, плит) ускорилось. Дорожала также одежда, обувь и белье.

Инфляция в сфере услуг за месяц выросла до 9,96% против 8,86%в октябре. На эту тенденцию повлиял рост тарифов операторов телекоммуникационных услуг. В банке объяснили это ростом популярности онлайн-ресурсов и, как следствие, потребления мобильного и интернет-трафика. В этой связи операторы переносили в стоимость тарифов возросшие затраты, в том числе на проведение модернизации. Кроме того, с целью повышения скорости и качества связи компании обновляли оборудование, а также несли дополнительные расходы на оплату труда сотрудников. Инфляция в сфере услуг за месяц выросла до 9,96% против 8,86%в октябре. На эту тенденцию повлиял рост тарифов операторов телекоммуникационных услуг. В банке объяснили это ростом популярности онлайн-ресурсов и, как следствие, потребления мобильного и интернет-трафика. В этой связи операторы переносили в стоимость тарифов возросшие затраты, в том числе на проведение модернизации. Кроме того, с целью повышения скорости и качества связи компании обновляли оборудование, а также несли дополнительные расходы на оплату труда сотрудников.

Выросли издержки и у перевозчиков. На это повлияло увеличение ставок утилизационного сбора и подорожание автомобилей, а также их обслуживание. С учетом роста зарплат водителей проезд в такси, в том числе в маршрутном, в ноябре подорожал сильнее, чем в октябре. Выросли издержки и у перевозчиков. На это повлияло увеличение ставок утилизационного сбора и подорожание автомобилей, а также их обслуживание. С учетом роста зарплат водителей проезд в такси, в том числе в маршрутном, в ноябре подорожал сильнее, чем в октябре.

Также на тенденции роста инфляции в сфере услуг отразилась и ситуация в сфере аренды жилья. Рост аренды квартир связывают с подорожанием недвижимости и коммуналки. Также на тенденции роста инфляции в сфере услуг отразилась и ситуация в сфере аренды жилья. Рост аренды квартир связывают с подорожанием недвижимости и коммуналки.

Фото V102.RU