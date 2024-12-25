Экономика

Рост цен на все ускорил инфляцию в Волгоградской области до 9%

Экономика 25.12.2024 18:21
0
25.12.2024 18:21


Годовая инфляция в ноябре ускорилась в Волгоградской области до 9% против 7,7% в предыдущем месяце. Как сообщает V102.RU со ссылкой на волгоградское отделение банка РФ, на рост инфляции повлиял ряд факторов – сокращение предложения отдельных товаров, рост затрат производителей и поставщиков, а также ослабление рубля.
В частности, годовой темп прироста цен на продовольствие в ноябре увеличился до 11,29% после 9,34% месяцем ранее. На это повлиял плохой урожай из-за майских заморозков и засушливого лета. К тому же аграриям пришлось дополнительно тратиться на оплату труда персоналу из-за дефицита кадров, а также на ремонт и обслуживание сельхозтехники. Все это отразилось  на подорожании картофеля, лука, моркови, капусты, помидоров и яблок. 
Свой вклад в «копилку» инфляции внесли и производители молока. Они, в свою очередь, объясняют это увеличением затрат на закупку сырого молока, транспортировку, а также на повышение зарплаты работникам. В итоге выпуск некоторых видов «молочки» в регионе уменьшился. Из-за чего цены на молоко, сливочное масло и сыр росли быстрее, чем в октябре. 
В сфере непродовольственных товаров темпы инфляции оказались ниже, чем в продуктовом сегменте. Годовой темп прироста цен в этом секторе  в ноябре вырос на 0,64 процентных пункта – до   5,79%.
Как пояснили эксперты, издержки нефтеперерабатывающих заводов и АЗС выросли – в частности, увеличились затраты при производстве, транспортировке и реализации топлива. В связи с этим автомобильный бензин и дизельное топливо в годовой оценке подорожали сильнее, чем в октябре. Дополнительным фактором динамики цен стало также снижение объемов производства нефтепродуктов в регионе.
Изменились и цены на продукцию с высокой долей импорта из-за ослабления рубля, из-за чего годовое подорожание средств связи (например, смартфонов, беспроводных наушников), электротоваров и других бытовых приборов (холодильников, плит) ускорилось. Дорожала также одежда, обувь и белье. 
Инфляция в сфере услуг за месяц выросла до 9,96% против 8,86%в октябре. На эту тенденцию повлиял рост тарифов  операторов телекоммуникационных услуг. В банке объяснили это ростом популярности онлайн-ресурсов и, как следствие,  потребления  мобильного и интернет-трафика. В этой связи операторы  переносили в стоимость тарифов возросшие затраты, в том числе на проведение модернизации. Кроме того, с целью повышения скорости и качества связи компании обновляли оборудование, а также несли дополнительные расходы на оплату труда сотрудников. 
Выросли издержки и у перевозчиков. На это повлияло увеличение ставок утилизационного сбора и подорожание автомобилей, а также их обслуживание. С учетом роста зарплат водителей проезд в такси, в том числе в маршрутном, в ноябре подорожал сильнее, чем в октябре. 
Также на тенденции роста инфляции в сфере услуг отразилась и ситуация в сфере аренды жилья.  Рост аренды квартир  связывают с подорожанием недвижимости и коммуналки.
Фото V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
25.12.2024 14:23 Реклама
Экономика 25.12.2024 14:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.12.2024 19:26
Экономика 23.12.2024 19:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.12.2024 16:34
Экономика 23.12.2024 16:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.12.2024 16:50
Экономика 21.12.2024 16:50
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.12.2024 11:47
Экономика 21.12.2024 11:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.12.2024 19:29
Экономика 20.12.2024 19:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.12.2024 17:54
Экономика 20.12.2024 17:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.12.2024 14:29
Экономика 20.12.2024 14:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.12.2024 11:55
Экономика 20.12.2024 11:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.12.2024 15:56 Реклама
Экономика 19.12.2024 15:56 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.12.2024 10:46
Экономика 19.12.2024 10:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.12.2024 06:32
Экономика 19.12.2024 06:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.12.2024 20:18
Экономика 18.12.2024 20:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.12.2024 16:59 Реклама
Экономика 18.12.2024 16:59 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.12.2024 14:15
Экономика 18.12.2024 14:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:57
Расписание электричек изменится 28 декабря в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:04
В Волгограде суд лишил нерадивого отца выплат за погибшего на СВО сынаСмотреть фотографии
18:21
Рост цен на все ускорил инфляцию в Волгоградской области до 9%Смотреть фотографии
17:37
На партзаседании согласовали шесть глав комитетов волгоградского обладминаСмотреть фотографии
17:32
Под Волгоградом отправили в СИЗО троих цыган, избивших мужчину на заправкеСмотреть фотографии
17:03
«Классика» на льду: «Ростелеком» дарит волгоградцам оперные шедевры на главном катке городаСмотреть фотографии
17:02
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:43
Муниципальное вече неожиданно собрал Андрей Бочаров в администрации регионаСмотреть фотографии
16:26
В ЕР рассказали о деталях гуманитарной миссии в новых и прифронтовых регионахСмотреть фотографии
16:02
В Волгограде возбуждено уголовное дело против ворвавшегося с ножом в лицей наркоманаСмотреть фотографии
15:26
Проблемы с двигателем возникли у летевшего в Волгоград самолетаСмотреть фотографии
15:16
Полиция опубликовала видео с задержанным, прорывавшимся в лицей ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:58
Ворвавшийся в лицей Волгограда мужчина был вооружен ножомСмотреть фотографии
14:52
Бочаров призвал сменить тактику борьбы с мусором в регионеСмотреть фотографии
14:41
Жителя Омска осудили под Волгоградом за дискредитацию Вооруженных Сил РФСмотреть фотографии
14:34
В Волгограде назначены семь глав комитетов обладминистрацииСмотреть фотографии
14:31
В цыганский поселок в Волгограде нагрянули полицейские и энергетикиСмотреть фотографии
14:27
В Волгограде в юбилей Победы возле «Гасителя» достроят интерактивный бронепоездСмотреть фотографии
14:23
«Красный Октябрь» стал бронзовым призером турнира по волейболуСмотреть фотографии
13:46
«Здесь фонтан целый»: в Волжском кипятком затопило школу №1Смотреть фотографииCмотреть видео
13:39
Полиция сообщила подробности о мужчине, ворвавшемся в лицей №3 ВолгоградаСмотреть фотографии
13:31
В Волгограде неадекватный мужчина ворвался в лицей №3Смотреть фотографииCмотреть видео
12:43
В Волгограде задержан поджигатель отделения Сбера на СпартановкеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:28
Число пользователей онлайн-банков в Волгоградской области выросло на 13%Смотреть фотографии
12:24
Андрей Бочаров обрисовал будущее театра кукол в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:23
Дети из ПНИ, где умерли двое, выписаны из больницы в КамышинеСмотреть фотографии
11:41
«Пусть каждый питомец найдет хозяина»: директор МБУ «Северное» подвел итоги работы приюта для бездомных животныхСмотреть фотографииCмотреть видео
11:39
ФАС РФ возбудила дело против фонда капремонта Волгоградской области за 4-миллиардную закупкуСмотреть фотографии
11:18
Черный-пречерный переход на севере Волгограда власти пообещали осветитьСмотреть фотографии
11:04
Андрей Бочаров оценил новую улицу КраснознаменскуюСмотреть фотографии
 