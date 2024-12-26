Экономика

Волгоградские «Магниты» и «Пятерочки» проверят из-за цен на картофель

Экономика 26.12.2024 20:33
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26.12.2024 20:33


ФАС проанализирует логистику ряда продовольственных товаров в крупных торговых сетях, имеющих магазины в том числе и в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ФАС РФ, ведомство планирует изучить  всю товаропроводящую цепочку отдельных популярных брендов сливочного масла и хлеба, а также всех товарных позиций картофеля.  
Служба запросила у поставщиков и крупнейших по объему реализации этой продукции торговых сетей «Магнит», «Пятерочка», «Дикси», «Ашан» данные о порядке организации транспортировки, осуществляющих транспортные услуги лицах, объемах перевозки и тарифах.
На основании полученной информации служба оценит, насколько существенно затраты на транспортировку влияют на стоимость указанной продукции для конечного потребителя. В случае выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства ФАС России примет соответствующие меры реагирования, заявили в антимонопольном органе.
Между тем, по данным Волгоградстата, цены на картофель в регионе за последнюю неделю снизились на 2,4% - до 54,27 рубля за килограмм. При этом стоимость некоторых сортов клубней в некоторых торговых точках превысила уже 100 рублей и при сохранении таких темпов может уже скоро сравняться с ценой  экзотического «родственника» российского картофеля – батата из Вьетнама. 
Фото V102.RU

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