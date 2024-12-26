Общество

Впервые за 57 лет: еще одну котельную капитально ремонтируют в Волгограде

Общество 26.12.2024 13:04
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26.12.2024 13:04


Масштабный капремонт проводят на котельной квартала 82 в Ворошиловском районе Волгограда специалисты «Концессий теплоснабжения». Часть наружных работ уже завершена: обновили более 400 квадратных метров покрытия, установили новые двери и стеклопакеты. Чуть позже на крыше смонтируют парапетные плиты для дополнительной гидроизоляции и защиты фасада здания от осадков.

- Активные строительные работы ведутся в настоящее время во внутренних помещениях. Специалисты заливают новое напольное покрытие, обшивают стены гипсокартоном, ремонтируют туалеты, душевые, бытовые помещения. Подобного с момента открытия котельной в 1967 году в здании не было - его обновляли лишь косметически, - рассказал ИА «Высота 102» заместитель главного инженера Дмитрий Дунаев.


Напомним, работы по созданию комфортных условий для сотрудников коммунальной сферы проводятся с 2023 года по поручению главы региона. Так, весной завершился ремонт котельной квартала 207, где также капитально отремонтировали крышу, двери, внутренние помещения, обновили инженерные коммуникации, для персонала установили стиральные машины и сушильные шкафы, заасфальтировали территорию.

Аналогичные работы проводятся в настоящее время и в котельной квартала 412 в Тракторозаводском районе. Там уже отремонтированы кровля и фасад, сейчас строители работают над отделкой внутренних помещений.

Фото: «Концессии»

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