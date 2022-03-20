Экономика

Волгоградцы столкнулись с острым дефицитом офисной бумаги

Экономика 20.03.2022 12:50
20.03.2022 12:50


Жители Волгоградской области столкнулись с дефицитом белой офисной бумаги формата А4, которая за последние две недели подорожала более чем в два раза: практически весь товар распродан в крупных профильных магазинах. На полках и для онлайн-заказа остались лишь несколько дорогостоящих позиций, сообщает ИА «Высота 102».

Так, в сети магазинов «ОфисМаг» белой бумаги марок A, B, C формата А4 не осталось вовсе, соответствующие товарные позиции убрали из каталога в онлайн-магазине. В Волжском и Волгограде осталось всего пять упаковок плотной мелованной глянцевой бумаги формата А4 стоимостью 1869 рублей за пачку. В сети магазинов DNS так же нет в наличии и под заказ сегодня и завтра никакой офисной бумаги. К заказу на среду доступна бумага формата А4 высокой плотности только одного бренда по цене 1899 рублей за пачку.

В сети магазинов «Ситилинк» пока доступны к самовывозу из одного магазина несколько товарных позиций. Коробка из пяти пачек бумаги А4 плотностью 80 г/м2 по 500 листов стоит 5595 рублей (1119 руб./пачка). Упаковка из 100 листов другого бренда таких же формата и плотности стоит 290 рублей – этот товар отгружают только коробками, в каждой из которых 20 пачек. Всего в ассортименте остались четыре позиции белой бумаги А4 плотностью 80 г/м2 – именно такую чаще всего используют для печати документов.

Ранее в СМИ сообщалось об остановке производства на целлюлозно-бумажном предприятии в Светогорске Ленинградской области из-за отсутствия поставок необходимых химикатов. Эта фабрика выпускает офисную бумагу под брендами SvetoCopy и Ballet. Бумагу другого востребованного бренда «Снегурочка» выпускают в России предприятия, принадлежащие австрийской компании Mondi.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о срывах госзакупок бумаги для муниципальных и государственных учреждений и возможном отказе от бумажных квитанций за услуги ЖКХ.

Фото: сайт Светогорского ЦБК.

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