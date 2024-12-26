Общество

Рекордные показатели и новые проекты: чем запомнился 2024 год для волгоградского оператора питания

Общество 26.12.2024 15:24 Реклама
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26.12.2024 15:24 Реклама

— В 2024 году наша компания достигла заметных результатов, — сказал глава компании «Виво» Роман Ковалёв. Он также отметил, что прошедший год стал периодом вызовов и новых возможностей. Компания не только укрепила свои позиции на рынке социального питания, но и значительно расширила горизонты развития в коммерческом направлении.

В 2024 году «Виво» отметил прирост количества питающихся на 17% по сравнению с предыдущим годом. В коммерческом направлении компания также демонстрирует значительный рост. В 2024 году «Виво» стал производителем и поставщиком по замороженной выпечке для федерального ритейла, хореки и дистрибьюторов. Таким образом, общее количество людей, воспользовавшихся услугами волгоградского оператора питания, достигло впечатляющей отметки в 14 850 000 человек. Это результат слаженной работы всего коллектива и доказательство эффективности приложенных усилий.

В этом году «Виво Маркет» открыл шесть школьных кафе, что позволило создать комфортные условия для учащихся и разнообразить их обеденный опыт. В рамках модернизации пищеблоков было закуплено 958 единиц нового оборудования, что на 30% больше, чем в 2023 году, и 17250 комплектов новой посуды. Дважды было обновлено меню за родительскую плату и один раз — льготное меню. Это позволило предложить детям более разнообразный и сбалансированный рацион.

Также компания провела более 20 мероприятий для детей и родителей, посвященных здоровому образу жизни и важности правильного питания. Эти события способствовали укреплению связей между «Виво Маркет» и школьной общественностью, а также повышению уровня доверия к компании.

Важным достижением стало увеличение Иидекса потребительской лояльности (NPS) на 18%. Этот показатель отражает степень приверженности потребителей определённому бренду или компании. Рост NPS свидетельствует о том, что клиенты стали больше доверять оператору питания и рекомендовать его другим.

Кроме того, внедрение программы «Бережливое производство» на производственно-логистическом комплексе позволило увеличить производительность труда в универсальном цехе на 50%, а в целом на производстве — на 10% по сравнению с предыдущим годом. Объем производимой продукции в 2024 году относительно 2023 года вырос на 11%.

Увеличилось количество посетителей производственно-логистического комплекса «Виво» в рамках экскурсий. В 2023 году на комбинате побывало 1000 человек, а в 2024 году уже 1400. Выросло количество экскурсий и по обмену опытом — за этот год комбинат компании «Виво» посетили представители Белоруссии, Дагестана, Тюмени, Сургута, Новороссийска.

Среди других достижений можно выделить победу компании «Виво» в номинации «Лучший проект по внедрению инноваций» с проектом «Система автоматизации производственно-логистических процессов для социального питания» в XIV ежегодной премии «Время Инноваций».

На региональном конкурсе «Лучшие практики наставничества Волгоградской области — 2024» в номинации «Цифровые инновации в организации» победителем стала Наталья Филиппова, руководитель учебного центра «Виво Университет».

Также компания номинирована на премию Food Safety Awards. Это престижная награда, которая вручается компаниям, демонстрирующим выдающиеся достижения в области безопасности пищевых продуктов. «Виво» вручили значок номинанта «Лучшее решение» этой премии.

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

Реклама. ООО «Виво Маркет», ИНН 3461061226, erid: F7NfYUJCUneP5VeoT1hM

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