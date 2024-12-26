В Волгограде подземный переход вывели из мрака

В администрации Волгограда ранее заверили, что вернут свет к концу недели. И сегодня он, наконец, появился.
Общество 26.12.2024 21:39
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26.12.2024 21:39
В администрации Волгограда ранее заверили, что вернут свет к концу недели. И сегодня он, наконец, появился.
Сегодня, 26 декабря, жители Краснооктябрьского района Волгограда не поверили своим глазам – в подземном переходе на 39-й Гвардейской появился свет. Как рассказали V102.RU волгоградцы, теперь здесь можно передвигаться, не включая фонарики на телефонах, и не рискуя споткнуться, получив травму.Напомним, света в переходе не было несколько дней. Женщин и детей встречали родные, чтобы провести без опасности для их здоровья по мрачному подземному коридору.
В администрации Волгограда ранее заверили, что вернут свет к концу недели. И сегодня он, наконец, появился.
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