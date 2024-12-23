Экономика

Волгоградцам напомнили, какие налоги нужно заплатить до Нового года

Экономика 23.12.2024 16:34
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23.12.2024 16:34


Региональное управление ФНС России напомнило 23 декабря жителям Волгоградской области о том, какие налоги необходимо уплатить до Нового года.

Так, не позднее 28 декабря 2024 года необходимо уплатить:

  • авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за ноябрь 2024 г., 
  • третий ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за четвертый квартал 2024 г., 
  • страховые взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за ноябрь 2024 г.,
  • сумму исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 декабря 2024 г.,
  • сумму исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 23 по 31 декабря 2024 г., 
  • 1/3 НДС за третий квартал 2024 г., налог в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН, в ноябре 2024 г., 
  • ЕСХН в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя в ноябре 2024 г., 
  • НДПИ за ноябрь 2024 г., 
  • налог на профессиональный доход за ноябрь 2024 г., 
  • акцизы за ноябрь 2024 года.

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