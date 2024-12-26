В Госдуме предложили полностью запретить продажу вейпов

В Госдуме предложили ввести запрет на оптовую и розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Как сообщает V102.RU, законопроект был внесен на рассмотрение 26 декабря.

Авторы инициативы предложили внести изменение в статью 19 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

В пояснительной записке парламентарии ссылаются на стремительное распространение вейпов среди подростков, а также слабый контроль со стороны надзорных органов из-за введенного кабмином моратория на внеплановые проверки.

Также отмечается, что электронные устройства для потребления никотина представляют угрозу для здоровья, вызывая зависимость, серьезные респираторные заболевания и повышение риска развития онкологических заболеваний.